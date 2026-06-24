Ban tổ chức thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp vừa ra thông cáo, trong đó lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tham dự sự kiện (sẽ diễn ra vào tháng 7).

Cụ thể, ban tổ chức không phát hành hoặc cung cấp bất kỳ loại "logo xe ưu tiên", "phiếu tham dự thánh lễ", "thiệp mời ưu tiên" hay các loại giấy tờ mang tính ưu tiên nào nhằm mục đích thương mại, mua bán hoặc đổi chác dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nhiều giáo dân và khách hành hương quan tâm đến việc tham dự sự kiện.

Nhà thờ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, nơi tổ chức thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: Tào Đạt

Với các đoàn hành hương đã đăng ký tham dự, ban tổ chức sẽ có hướng dẫn cụ thể về khu vực tham dự xung quanh sân lễ chính. Nơi đây được bố trí màn hình và hệ thống âm thanh phục vụ việc hiệp thông phụng vụ, không có ghế ngồi.

Cùng với đó, các thông tin về thời gian di chuyển, tuyến đường lưu thông, địa điểm tập trung cùng các hướng dẫn cần thiết khác sẽ tiếp tục được thông báo nhằm góp phần hạn chế ùn tắc giao thông, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra sự kiện.

Với giáo dân và khách hành hương chưa đăng ký trước, ban tổ chức đề nghị thường xuyên theo dõi các thông báo trên website chính thức của giáo phận Cần Thơ để cập nhật hướng dẫn liên quan đến giao thông, an ninh trật tự, khu vực tham dự thánh lễ và các thông tin cần thiết khác.

Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra tại nhà thờ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau vào ngày 2/7, dự kiến sẽ thu hút khoảng 70.000 người tham dự.