Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh - chủ trì thánh lễ. Cùng với đó, dự lễ còn có hàng chục giám mục cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức - cho biết, theo tiến độ đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản đã hoàn thành.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ. Ảnh: Tào Đạt

Theo linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, lễ đài, đường nội bộ, khu truyền thông, y tế, vệ sinh và hệ thống thông tin liên lạc đang hoàn thiện các hạng mục cuối.

Nhằm phục vụ sự kiện, khuôn viên Trung tâm Truyền giáo Phanxicô Tắc Sậy đã được mở rộng thêm khoảng 5ha cùng nhiều hạng mục mới, được bố trí thành quảng trường cùng các khu vực phụ cận, có thể đón khoảng 47.000 người.

Khu vực Nhà thờ Tắc Sậy và phần mộ cha Trương Bửu Diệp có sức chứa khoảng 25.000 người.

Lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là sự kiện đặc biệt của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ảnh: GHCG

Giáo dân trong Giáo phận Cần Thơ sẽ chuẩn bị hơn 40.000 suất ăn sáng miễn phí cho khách hành hương. Các khu vực đều có mái che, màn hình và âm thanh để người dự theo dõi nghi thức từ xa.

Đoàn hành hương được khuyến khích đăng ký trước để bố trí chỗ ngồi, bãi đỗ xe và phân luồng giao thông. Xe đã đăng ký được cấp bảng nhận diện, hướng dẫn đến bãi đỗ; người tham dự đi bộ khoảng 500-700m vào nơi tổ chức.

Một bệnh viện dã chiến cùng các trạm y tế vệ tinh được bố trí phục vụ đại lễ. Lực lượng y tế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và bảo vệ túc trực trong thời gian diễn ra sự kiện.

Nhà Thờ Tắc Sậy (Cà Mau), nơi diễn ra Lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Ảnh: GHCG

Công an tỉnh Cà Mau cũng đã có thông báo kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ I qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy (thuộc ấp 2A, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra buổi lễ.