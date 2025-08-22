Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ra mắt thẻ quốc tế Visa SeASoul 2in1. Nổi bật với biểu tượng trái tim kim cương và hình ảnh khuông nhạc như một sự gợi mở về tính năng “biết hát” độc đáo, kết hợp với chữ ký của ca sỹ Mỹ Tâm, thẻ SeASoul ngay lập tức tạo làn sóng chú ý trên mạng xã hội, đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao hạng S này đồng hành cùng một ngân hàng để đưa ra sản phẩm đồng thương hiệu.

Thẻ Visa SeASoul 2in1 thể hiện tầm nhìn của SeABank và Mỹ Tâm trong việc nắm bắt xu hướng thị trường và thấu hiểu sâu sắc mong muốn của khách hàng, từ đó kiến tạo một hành trình tri ân trọn vẹn và giàu cảm xúc. Sở hữu thiết kế tinh tế, tính năng độc đáo “thẻ biết hát” cùng hàng loạt đặc quyền tài chính vượt trội, SeASoul nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm.

Ca sỹ Mỹ Tâm trong sự kiện ra mắt sản phẩm thẻ Visa SeASoul 2in1. Ảnh: SeABank

Dấu ấn “tri ân” từ SeABank và Mỹ Tâm

Với tôn chỉ “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, SeABank luôn tiên phong cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Việc hợp tác cùng ca sĩ Mỹ Tâm - nghệ sĩ hạng S của V-Pop, nổi bật với tài năng, sự chân thành và “thật Tâm” với cộng đồng - để ra mắt thẻ quốc tế SeASoul 2in1 là minh chứng rõ nét cho triết lý bền bỉ này của SeABank.

Chính vì vậy, thẻ SeASoul 2in1 được kỳ vọng mang tới cho khách hàng hành trình trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc, từ kết nối với thần tượng, an tâm hưởng trọn mọi ưu đãi độc quyền, cho tới lan tỏa giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

Những sức hút “khó cưỡng” thẻ SeASoul mang lại

Với người hâm mộ Mỹ Tâm, SeASoul chính là “tấm vé vàng” để đến gần hơn với thần tượng. Chủ thẻ sẽ có cơ hội nhận bộ quà tặng do SeABank và Mỹ Tâm thiết kế độc quyền, cùng cơ hội tận hưởng hàng loạt đặc quyền như được tặng vé hoặc mua vé sớm concert hay tham gia các private event của SeABank.

Đặc biệt, với công nghệ NFC, chỉ một chạm trên thẻ, khách hàng có thể lập tức thưởng thức “Cứ vui lên” - ca khúc ý nghĩa như một lời sẻ chia và động viên mỗi người hãy luôn vui vẻ để đón nhận những điều tốt đẹp nhất, cùng nhiều bản hit khác của Mỹ Tâm, để nguồn năng lượng tích cực và yêu đời từ nàng “Hoạ mi tóc nâu” luôn đồng hành bạn mọi lúc mọi nơi.

Công nghệ NFC cho phép chủ thẻ lắng nghe bản hit “Cứ vui lên” chỉ trong một chạm. Ảnh: SeABank

Thẻ Visa SeASoul 2in1 mang lại sự linh hoạt tối đa khi tích hợp cả tính năng thẻ ghi nợ và tính năng thẻ tín dụng trên cùng một thẻ. Điều này giúp bạn vừa dễ dàng quản lý chi tiêu, vừa chủ động giao dịch thanh toán mọi nhu cầu tức thời.

Thẻ được phát hành dưới dạng cả vật lý và ảo, cho phép giao dịch ngay sau khi mở, không cần chờ đợi. Các ưu đãi hoàn tiền cũng hấp dẫn: 15% cho các nền tảng âm nhạc và giải trí như Spotify, Netflix, YouTube, mytammusic.com; 1% cho ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và 0,2% cho mọi chi tiêu khác.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp). Đặc biệt, quyền lợi dành cho khách hàng và người yêu thích giọng hát của Mỹ Tâm là được tặng ngay 1 tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 theo ngày sinh của ca sỹ.

SeASoul đem đến những ưu đãi vượt trội cho chủ thẻ. Ảnh: SeABank

Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn, điểm đặc biệt của thẻ Visa SeASoul 2in1 ở việc đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường đồng hành cùng khách hàng lan tỏa thông điệp sống tri ân, góp phần hỗ trợ cộng đồng qua những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Với mỗi thẻ mở mới và kích hoạt thành công, SeABank sẽ trích 3.000 đồng vào Quỹ thiện nguyện SeABank/MT Foundation để lan toả yêu thương, cùng nhau chung tay hỗ trợ cho cộng đồng.

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp đặc biệt của SeABank, Visa và ca sỹ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Chủ thẻ được tận hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt, từ ưu đãi chi tiêu vượt trội đến cơ hội tham gia các hoạt động tri ân và kết nối cộng đồng - khẳng định dấu ấn khác biệt của SeABank trên thị trường.

Lệ Thanh