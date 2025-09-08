Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng 4 bị can khác, trong đó có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã bị đề nghị truy tố theo quyết định số 47/KLĐT-VPCQCSĐT-P3 với tội Lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia quảng cáo sản phẩm kẹo Kera nhưng không nắm rõ quy trình sản xuất, chỉ thực hiện việc ăn thử để kiểm tra độ dai của sản phẩm.

Về việc chia lợi nhuận, ban đầu Thùy Tiên nhận 25% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm theo tỷ lệ góp vốn, sau đó tăng lên 30% từ tháng 12/2024.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, gia đình Thùy Tiên đã nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Thùy Tiên trong phiên live bán hàng cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog.

Ngày 8/9/2025, Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng có thông cáo báo chí chính thức làm rõ vị trí trong vụ việc này.

Theo thông cáo, sau khi C01 ban hành kết luận điều tra, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã "giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép", khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc và ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Sen Vàng cũng như cá nhân bà Phạm Thị Kim Dung.

Kết luận chính thức của C01 được Công ty Sen Vàng trích dẫn nguyên văn khẳng định: "Các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt; không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt; việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng".

Kết luận điều tra cũng làm rõ rằng, chỉ đến ngày 7/3/2025, sau khi Thùy Tiên nhờ Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý cô) ký hợp thức hóa hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt, bà Phạm Thị Kim Dung mới chỉ đạo nhân viên soạn thảo hợp đồng số 267/HĐDV/SV-2024 đề ngày 5/12/2024.

Mục đích của việc ký hợp đồng này là "để giúp giữ gìn hình ảnh cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng". Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera.

Do đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân khác trong Công ty Sen Vàng "không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm" với các bị can trong vụ án về tội "Lừa dối khách hàng".

Trong thông cáo, Công ty Sen Vàng nhấn mạnh rằng công ty và bà Phạm Thị Kim Dung "hoàn toàn không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera."

Công ty đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin chính xác, khách quan, căn cứ vào kết luận điều tra chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tránh gây hiểu lầm nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.