Người mua Senturia An Phú được đàm phán lịch thanh toán theo khả năng tài chính, tiếp cận gói vay lên đến 80% và lựa chọn thời điểm nhận nhà, tăng tính chủ động trong kế hoạch sở hữu bất động sản tại Nam Rạch Chiếc.

Đàm phán thanh toán riêng, chủ động kế hoạch tài chính

Theo nhà phát triển Tiến Phước, Senturia An Phú đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026.

Cùng với tiến độ dự án, cơ chế đàm phán thanh toán 1-1 được triển khai nhằm tạo điều kiện để khách hàng xây dựng phương án tài chính phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Việc đàm phán riêng giúp lịch thanh toán bám sát những điều kiện thực tế ấy, tạo sự khác biệt bằng việc lắng nghe và giải quyết nhu cầu riêng của người mua. Thay vì chỉ lựa chọn giữa một vài lịch đóng tiền cố định, khách hàng có thể đề xuất phương án phù hợp với dòng tiền của chính mình. Nhờ đó, kế hoạch mua nhà trở nên dễ thu xếp hơn, giảm áp lực thanh toán một khoản lớn trong thời gian ngắn.

Việc trao đổi riêng cũng giúp bên bán hiểu rõ hơn khả năng thực hiện của từng khách hàng, từ đó xây dựng phương án cụ thể cho hai bên.

Sự linh hoạt còn mở rộng đến thời điểm nhận nhà, cho phép khách hàng thỏa thuận bàn giao trong giai đoạn 2026–2028, phù hợp với kế hoạch tài chính và nhu cầu sử dụng.

Với lịch thanh toán dài, đây còn là cơ hội để các gia đình từng bước tích sản cho con cháu: lựa chọn bất động sản từ hôm nay, phân bổ khoản thanh toán theo nguồn tiền nhàn rỗi và thu nhập dự kiến trong tương lai mà không đối mặt với các áp lực vay ngân hàng.

Chất sống Home Resort tại Senturia An Phú

Chia nhỏ dòng tiền, thêm lựa chọn hỗ trợ vốn

Bên cạnh đàm phán riêng, Senturia An Phú đưa ra phương án thanh toán 5% mỗi hai tháng. Khoản phải trả được chia nhỏ, khoảng cách giữa các đợt đóng tiền rõ ràng, giúp khách hàng dễ chuẩn bị và cân đối với những khoản chi thường ngày.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ vay lên tới 80% tại Senturia An Phú giúp nguồn vốn tối thiểu ban đầu cần chuẩn bị chỉ ở khoảng 20%. Thông thường định giá giải ngân chỉ ở mức 50-70%. Việc hỗ trợ vay thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường cho thấy giá trị và tiềm năng của Senturia An Phú đã được các định chế tài chính đánh giá cao và đi sát giá trị thực.

Các chính sách hỗ trợ thanh toán diễn ra trong bối cảnh đây chính là giai đoạn quy hoạch - hạ tầng khu Đông nói chung và Rạch Chiếc nói riêng biến động mạnh. Mức giá ở thời điểm hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đón sóng.

Thời gian ưu đãi thanh toán tại Senturia An Phú đón trọn chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của khu Đông

Cụ thể, trung tâm hành chính Thủ Thiêm đã khởi công trong tháng 4/2026. Trước đó vào tháng 1 khu liên hợp thể thao Quốc gia Rạch Chiếc ngay sát cạnh Senturia An Phú cũng đã nhấn nút khởi động sau hơn một thập kỷ chờ đợi. Các dự án thành phần nối thẳng đường về trung tâm như nút giao An Phú, mở rộng đường Lương Định Của và kết nối vùng như mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành lên 8-10 làn xe đang gấp rút nhịp cuối để vận hành trong năm 2027.

Như vậy, các dự án định hình diện mạo trung tâm của Thủ Thiêm và Rạch Chiếc đều rơi vào đúng thời điểm khách mua đang được hỗ trợ thanh toán. Khi trung tâm dần hiện diện rõ nét, nhu cầu an cư - thuê ở và giá trị bất động sản dự báo sẽ gia tăng mạnh. Chưa kể, các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành cũng đã có kế hoạch triển khai tiếp thêm nhịp tăng trưởng mới của thị trường trong dài hạn.

Ưu đãi thiết thực, hoàn thiện trải nghiệm Home Resort

Ngoài các phương án thanh toán, Senturia An Phú giới thiệu chính sách hoàn tiền (cashback) lên đến 12% dành cho khách hàng thanh toán nhanh và miễn phí quản lý vận hành trong 24 tháng.

Thiết kế song diện vườn đối vườn, nhà không đối lưng đặc biệt tại Senturia An Phú

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, Senturia An Phú được phát triển theo mô hình Home Resort, hướng tới việc đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào không gian sống thường ngày. Dự án được giới thiệu với hệ thống cảnh quan mặt nước, cây xanh, công viên trung tâm rộng khoảng 1,29ha cùng hai tiện ích Clubhouse và Pavillion, tạo thêm không gian thư giãn và sinh hoạt cho cư dân.

Điểm nhấn trong thiết kế là cách bố trí hai mặt tiền, hai cổng vào, hai ban công mỗi tầng và cửa trượt trước - sau. Cách bố trí “vườn đối vườn, nhà không đối lưng” tạo sự riêng tư theo chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Dịch vụ vận hành từ Savills và đặc quyền quản gia y tế của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) bổ sung sự chăm sóc cho cư dân.

Với cơ chế đàm phán thanh toán riêng, phương án chia nhỏ dòng tiền cùng các ưu đãi đi kèm, Senturia An Phú đưa ra thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm bất động sản thấp tầng tại Nam Rạch Chiếc. Việc cân đối chính sách tài chính với nhu cầu sử dụng, khả năng chi trả và tiến độ phát triển hạ tầng kỳ vọng là những yếu tố quan trọng để người mua đánh giá cơ hội sở hữu tài sản giai đoạn tới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước)