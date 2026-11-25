Nhà mẫu Senturia An Phú chính thức mở cửa, giúp khách hàng trực tiếp khám phá kiến trúc, không gian sân vườn và trải nghiệm phong cách sống Home Resort giữa lòng đô thị.

Từ phối cảnh đến trải nghiệm thực tế

Ngày 21/11/2026, Senturia An Phú tổ chức khai trương nhà mẫu với chủ đề “The Art of Living – Khai mở nhà mẫu, chạm chất Home Resort”.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, tìm hiểu dự án. Đáng chú ý, nhà mẫu được bố trí ngay trong khu đô thị đang thi công, với tiến độ hoàn thiện hơn 80%. Nhờ đó, khách hàng có thể quan sát ngôi nhà trong mối tương quan với cảnh quan, hệ thống đường nội khu và các tiện ích đang dần hình thành, đồng thời có thêm cơ sở đánh giá tiến độ triển khai dự án.

Với một ngôi nhà, bên cạnh diện tích và số phòng, giá trị sử dụng còn nằm ở hướng nắng, độ thoáng của phòng khách, tầm nhìn từ bàn ăn hay sự thuận tiện khi bước ra sân vườn. Tham quan nhà mẫu ngay tại dự án đã giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận những yếu tố gắn liền với sinh hoạt hằng ngày ấy.

Khai trương nhà mẫu “thật” ngay trong nội khu dự án đánh dấu bước chuyển từ giới thiệu ý tưởng sang trải nghiệm thực tế

Tinh thần “nghe – nhìn – chạm – cảm” được thể hiện xuyên suốt hành trình khám phá: nghe câu chuyện cùng tâm huyết của nhà phát triển; nhìn để kiểm chứng kiến trúc song diện, ba mặt sân vườn và không gian mở hiện thực hóa trong đời sống; chạm vào những trải nghiệm đời thường như dạo bước trong vườn, ngồi bên hiên nhà; cảm sự thoáng đãng, riêng tư và thư thái trong từng không gian. Từ đó, mỗi gia đình đã có thể hình dung góc nghỉ ngơi của ông bà, khoảng sân trẻ nhỏ vui chơi hay nơi quây quần, tiếp khách cuối tuần.

Khách hàng bước vào khám phá không gian thực tế, kiểm chứng chất sống Home Resort

Qua trải nghiệm trực tiếp, mỗi gia đình có thể cảm nhận cách các không gian kết nối với nhau, sự thuận tiện trong sinh hoạt và những khoảng riêng tư cần thiết.

Đối với chủ đầu tư, nhà mẫu thể hiện sự nhất quán giữa định hướng Home Resort và cách triển khai. Những tính toán về kiến trúc, cảnh quan được chuyển tải qua không gian có thể quan sát và cảm nhận, đồng thời mở ra cơ hội trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Kiến trúc đột phá tạo chiều sâu cho trải nghiệm Home Resort

Qua hành trình tham quan, khách hàng đã có dịp khám phá sâu hơn thiết kế của dòng biệt thự Senturia An Phú. Mặt tiền rộng 9 m, ba mặt sân vườn cùng nhiều hướng tiếp xúc cảnh quan tạo nền tảng để đưa thiên nhiên đến gần sinh hoạt gia đình.

Không gian sống bề thế với sân vườn bao bọc - chất sống hiếm có trên đất vàng chỉ cách Thủ Thiêm hơn 5 phút di chuyển

Chiều ngang mặt tiền tạo dư địa tổ chức các khu vực chức năng và mở rộng tầm nhìn. Tại phòng khách, hệ cửa kính kết hợp những mặt thoáng giúp kết nối không gian bên trong với sân vườn. Cảnh quan hiện diện trong những khoảnh khắc quen thuộc như trò chuyện, đọc sách hay dùng bữa cùng người thân.

Thiết kế đột phá với 2 mặt tiền - 2 cổng vào - 2 ban công mỗi tầng kết hợp hệ cửa kính lớn

Hai cổng tiếp cận là một đột phá khó tìm kiếm. Nếu cổng trước là đường giao thông phục vụ di chuyển và đón khách thì cổng sau mở về phía vườn, lối dạo và cảnh quan nội khu với những tuyến đường nội bộ được lót đá tự nhiên đầy tinh thần nghỉ dưỡng. Cách tổ chức này giúp gia chủ linh hoạt lựa chọn lối đi phù hợp với từng hoạt động.

Bố trí “vườn đối vườn”, các căn nhà không đối lưng, cũng góp phần hình thành khoảng đệm cảnh quan. Khoảng mở phía sau tạo thêm hướng tiếp xúc với ánh sáng, gió trời và tăng khả năng tổ chức không gian sinh hoạt hướng vườn.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Chúng tôi tính đến cả tầm nhìn của gia chủ bằng việc tạo ra những ngôi nhà có độ dốc thoải, lối dạo bộ - cây xanh - hồ nước - công viên thấp hơn sân vườn. Từ đó, ngay cả khi ngồi, gia chủ vẫn quan sát trọn vẹn cảnh quan mà vẫn đảm bảo sự riêng tư”.

Sân thượng rộng rãi là khoảng thư giãn lý tưởng và riêng tư cho cả đại gia đình

Kết cấu một trệt, hai tầng và một tầng thượng cho phép thiết kế theo nhu cầu của gia đình nhiều thế hệ. Các hoạt động chung được tổ chức ở tầng trệt, trong khi tầng trên dành cho nghỉ ngơi và sinh hoạt riêng với sự linh hoạt biến đổi công như phòng tiếp khách private, chơi games, karaoke gia đình,... Sân thượng bổ sung khoảng ngoài trời để làm BBQ, trồng cây hoặc thư giãn.

Bên cạnh trải nghiệm thiết kế, khách hàng có thể cân nhắc kế hoạch sở hữu qua các phương án đột phá như đàm phán thanh toán 1:1 theo dòng tài chính cá nhân, tự chọn thời gian nhận bàn giao nhà từ 2026 - 2027 - 2028, chỉ thanh toán 5% mỗi hai tháng, cashback đến 12% khi thanh toán nhanh và hỗ trợ vay đến 80%.

Với The Art of Living, hành trình khám phá Senturia An Phú bắt đầu từ những trải nghiệm thực tế và tự mình kiểm chứng chất sống Home Resort. Ấy là khi ngôi nhà trở thành nghệ thuật sống - nơi sự thư thái hiện diện trong từng nếp sống.

Tố Uyên