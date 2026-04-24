Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026), 2 dự án phim tài liệu: Trỗi dậy (đạo diễn Trần Vũ Anh) và Hành trình vì hòa bình (đạo diễn Nguyễn Hải Phong) chính thức ra mắt khán giả.

Các bộ phim dự kiến được phát sóng trên nhiều kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và các nền tảng số.

Phim “Trỗi dậy” - Câu chuyện về những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bom đạn

Phim tài liệu Trỗi dậy kể câu chuyện lịch sử về ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi miền Nam được thành lập từ tháng 10/1965. Qua những thước phim tự sự, tác phẩm tái hiện một thời kỳ gian khổ nhưng rạng rỡ lý tưởng của những “hạt giống đỏ” giữa lòng chiến khu R.

Điểm khác biệt của bộ phim là những lát cắt về góc khuất tâm hồn và những câu chuyện nhân văn chưa từng được nhắc tới qua hệ thống phỏng vấn độc quyền.

Theo đạo diễn Trần Vũ Anh, phim tài liệu chứa đựng những phỏng vấn sâu sắc từ gần 20 nhân chứng của trường Trỗi để khai thác những câu chuyện riêng, có ý nghĩa và ít được đề cập tới.

Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả hành trình cảm xúc mãnh liệt để thấu hiểu sức mạnh của một môi trường giáo dục đặc biệt - nơi dạy con người ta biết dùng yêu thương để đáp lại hận thù.

Phim “Hành trình vì hòa bình” - Dấu ấn Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế

Phim Hành trình vì hoà bình được sản xuất dựa trên hồi ký cùng tên của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bộ phim là hành trình đi tìm đáp án cho câu hỏi: Tại sao Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình?

Tác phẩm giúp khán giả hiểu về nguồn gốc ra đời của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình vượt qua những trăn trở về tư duy chiến lược, qua đó thể hiện mong muốn xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Theo đạo diễn Nguyễn Hải Phong, phía sau hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam là một hành trình tháo gỡ rào cản trong tư duy, đối diện với những câu hỏi không dễ trả lời. Hơn hết, đó là lựa chọn mang tính bước ngoặt - không chỉ cho một lực lượng mà cho cả tầm nhìn của một quốc gia.

Không khô cứng trong những con chữ hay những mốc sự kiện, dòng chảy câu chuyện được dẫn dắt bằng chính ký ức và trải nghiệm của người trong cuộc - những cá nhân đã trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định, chuẩn bị và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chính họ là những nhân chứng sống, mang đến góc nhìn chân thực, nhiều chiều, vượt ra ngoài những ghi chép mang tính hành chính hay tổng kết.

“Chỉ những người trực tiếp nghiên cứu nội dung liên quan đến gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc mới hiểu được. Cho nên ngay cả những người cấp cao cũng đã có những ý kiến rất khác”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ trong bộ phim.

Chính vì vậy, việc lựa chọn con đường tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc không chỉ là một bước đi đối ngoại mà còn là kết tinh của quá trình thống nhất ý chí, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị.

