Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam 2025 diễn ra từ 12-18/8 tại Rạp D Ciné Bến Thành (TPHCM) và Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội).

Lần thứ 15 tổ chức, đây là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa thường niên giữa các nước thành viên EU và Việt Nam. Liên hoan phim lần này quy tụ 20 phim tài liệu trong đó có 7 phim đến từ các nước châu Âu gồm: Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Italia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Israel và Vương quốc Anh.

7 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, 4 phim của các tác giả độc lập. Nhiều phim đã giành các giải thưởng tại các LHP trong nước và quốc tế. Liên hoan phim năm nay mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong một thế giới đa chiều nhiều cảm xúc.

Đại diện các đại sứ quán có phim tham dự cùng NSƯT Trịnh Quang Tùng tại họp báo ngày 8/9.

Đây cũng là hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước và Việt Nam, là dịp để khán giả tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu.

NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó TGĐ Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chia sẻ tại họp báo ngày 8/9, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam là dịp quan trọng để quảng bá các phim tài liệu, là cách chúng ta giao lưu bằng tác phẩm nghệ thuật.

Sẽ có 7 phim Việt sản xuất trong năm 2024 được chọn chiếu lần này cùng 4 phim của 4 tác giả độc lập sẽ mang đến màu sắc tươi mới cho LHP năm nay. Đó là các phim: Hành trình yêu thương, Ước mơ của anh, Ý chí nhà vô địch, Nghê - linh vật của người Việt, Kẻ gỗ - kỳ tích của lòng dân, Không đầu hàng số phận, Nhà thầu khoán Năm U.Som. Phim Ý chí nhà vô địch khai thác cuộc sống của các nhà vô địch wushu trong đó có cựu vận động viên Thuý Hiền.

Hình ảnh trong phim "Chân trời rực rỡ".

Đáng chú ý, trong số 4 phim độc lập có Thư gửi mẹ của Hà Lệ Diễm từng lọt danh sách rút gọn đề cử Oscar cho Phim tài liệu hay nhất. Phim Chân trời rực rỡ có sự xuất hiện của nhà báo Thu Uyên VTV, ca sĩ Hà Anh Tuấn, nhạc sĩ Kitaro....

Điện ảnh Anh mang đến bộ phim Công nương về cố công nương Diana; Thuỵ Điển với Chàng trai đẹp nhất hành tinh; Áo với Đại bảo tàng, Tây Ban Nha giới thiệu tác phẩm La Roja - Hành trình đến với ngôi vương thế giới; Italia mang tới bộ phim Giấy bồi: Lễ hội hoá trang Fano' phim Những cánh chim khác lạ đại diện cho điện ảnh Israel, Bỉ giới thiệu phim Thép chảy trong huyết quản.

Các phim sẽ được chiếu lúc 19h từ 12/8-18/8. Buổi chiếu phim của các nhà làm phim độc lập từ 9h-17h ngày 14/9. Vé vào cửa nhận miễn phí tại phòng chiếu Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.