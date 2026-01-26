Theo hãng tin Mezha, một tia sét đã đánh trúng đoàn người mít tinh tại thủ đô Brasilia ở Brazil vào ngày 25/1, khiến ít nhất 72 người bị thương nhẹ và 34 người khác phải nhập viện, trong đó có 8 trường hợp nguy kịch.

"Vụ việc xảy ra tại tại khu vực trung tâm thành phố, trên Đại lộ Monumental. Các nhân chứng kể phần lớn những người bị sét đánh đều đứng gần hàng rào kim loại", truyền thông Brazil cho biết.

Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho các nạn nhân. Những người bị thương nhẹ được điều trị tại chỗ, trong khi những trường hợp nặng hơn được đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy rõ hàng loạt người ngã quỵ khi tia sét giáng xuống, sau đó nhiều người cố gắng tản ra xung quanh.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra khi đám đông ở Brasilia đội mưa để thể hiện sự ủng hộ với cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người vừa bị kết tội cầm đầu một âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Vào đầu tháng 9/2025, ông Bolsonaro đã bị Tòa án tối cao Brazil tuyên phạt 27 năm 3 tháng tù giam.