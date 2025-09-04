Hạnh phúc khi được đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Ở An Giang, có một nhà máy gạo mang tên “Hạnh Phúc” - công trình quy mô hàng đầu châu Á, vận hành bằng công nghệ châu Âu, sản xuất gạo đạt chuẩn quốc tế. Ít ai biết, phía sau giấc mơ gạo Việt vươn tầm thế giới ấy là nguồn vốn 1.000 tỷ đồng tín dụng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Tại Gia Lai, tiếng gió rì rào từ những cánh quạt của nhà máy điện gió Yang Trung cũng mang trong đó hơn 4.400 tỷ đồng vốn SHB, góp phần đưa gần một triệu MWh điện xanh hòa vào lưới điện quốc gia mỗi năm.

Không dừng lại, SHB tiếp tục tài trợ nhiều dự án phong điện, thủy điện trên khắp cả nước, khẳng định chủ trương “xanh hóa” dòng vốn, hướng tới phát triển bền vững. Hiện nay, SHB nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu với tỷ trọng tín dụng xanh chiếm trên 10% tổng dư nợ.

Hơn ba thập kỷ qua, ngân hàng đã đồng hành cùng nhiều dự án trọng điểm, từ năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao đến hạ tầng giao thông. Tiêu biểu, trong giai đoạn thị trường khó khăn hơn 10 năm trước, SHB tiên phong cấp vốn cho cầu vượt nút giao ngã ba Huế (Đà Nẵng), mở rộng Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa…

Ngoài ra, SHB còn góp mặt trong các dự án logistics, vận tải - cảng biển, nổi bật là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc - dự án đầu tiên của Mạng lưới Logistics Thông minh ASEAN (ASLN) hợp tác Việt Nam - Singapore. Với quy mô 83 ha, tổng vốn hơn 200 triệu USD, công suất 530.000 TEU/năm, dự án hiện thực hóa “Kế hoạch hành động phát triển logistics Việt Nam đến 2025”, đồng thời nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng khu vực.

Lan tỏa những “trái tim hạnh phúc”

Tháng 1/2025, chảo lửa Rajamangala bùng nổ khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, lên ngôi AFF Cup 2024. Trong giây phút lịch sử, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chạy về khán đài, ôm chầm lấy Chủ tịch HĐQT SHB - ông Đỗ Quang Hiển, nghẹn ngào: “Bác ơi, anh em con làm được rồi!” Câu nói mộc mạc mà chứa đựng tình cảm, sự tri ân dành cho người đã bền bỉ đồng hành, thắp lửa cho bóng đá Việt suốt hai thập kỷ.

Tại giải đấu này, CLB của bầu Hiển đóng góp 5 tuyển thủ - nhiều nhất cả nước. SHB còn thuê máy bay đưa người thân, cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa, và thưởng “nóng” 7,5 tỷ đồng sau chức vô địch lịch sử. Đó chỉ là một phần trong hành trình dài hơi: từ tài trợ giải đấu, hỗ trợ bản quyền World Cup 2022, World Cup nữ 2023, đồng hành cùng Giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN 2025, đến đầu tư đào tạo trẻ - tạo nền móng bền vững cho bóng đá Việt.

Không chỉ thể thao, SHB còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục – cái gốc của phát triển bền vững. Năm 2024, ngân hàng phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương khánh thành hai công trình lớp học tại Điện Biên trị giá 12,5 tỷ đồng; trao 10 tỷ đồng cho Đại học Quốc gia Hà Nội; 150 bộ máy tính (3,5 tỷ đồng) cho Đại học Thái Bình; cùng nhiều trang thiết bị, học bổng cho các trường học trên cả nước.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, SHB triển khai gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi cho hàng trăm nghìn khách hàng; đồng thời đóng góp cùng T&T Group hơn 1.500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Đến năm 2024, khi bão Yagi gây thiệt hại nặng nề, SHB tiếp tục tiên phong hỗ trợ người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, ngân hàng trao 100 tỷ đồng cho chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi” tại Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng Tập đoàn T&T, SHB cũng đồng hành xây dựng hàng trăm căn nhà, điểm trường cho bà con ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên…

Những nỗ lực bền bỉ ấy được Chính phủ ghi nhận, khi năm 2025, SHB vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Lan tỏa tinh thần dân tộc - Thắp sáng tình yêu đất nước

Trải qua 32 năm phát triển, ngân hàng luôn kiên định với con đường trách nhiệm, niềm tin và những giá trị bền vững - không chỉ cho hôm nay, mà cho cả tương lai đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, SHB triển khai chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam” - lời tri ân thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt. Điểm nhấn của chiến dịch là bộ quà tặng văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, cùng nhiều hoạt động tương tác trực tiếp và trực tuyến như sáng tạo áo tự hào, check-in lịch sử, lan tỏa những câu chuyện về niềm tự hào Việt Nam… Chiến dịch nhanh chóng được cộng đồng hưởng ứng, trở thành biểu tượng kết nối giữa quá khứ kiêu hùng và khát vọng tương lai.

Đặc biệt, vào đúng ngày 2/9, tại trụ sở, chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước, toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên SHB đã đồng lòng hát vang Quốc ca trong sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh ấy không chỉ gợi cảm xúc thiêng liêng mà còn khẳng định văn hóa doanh nghiệp gắn bó mật thiết với tinh thần dân tộc.

Với SHB, chữ Tâm luôn là điểm khởi đầu cho mọi hành trình. Từ kinh doanh đến cộng đồng, từ phát triển bền vững đến sẻ chia xã hội, ngân hàng kiên định thực hiện sứ mệnh phụng sự đất nước, đóng góp cho một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn.

Bởi SHB tin rằng: hạnh phúc lớn nhất của mỗi người Việt Nam chính là được sống, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của Tổ quốc mình.

Thúy Ngà