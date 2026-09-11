Ngày 9/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 - 4/10.

Tại lễ xuất quân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời động viên tới toàn đoàn, đồng thời nhấn mạnh thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam mà còn bồi đắp ý chí, kỷ luật, tinh thần vượt khó và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Phó Thủ tướng kỳ vọng các vận động viên nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, thi đấu bản lĩnh và viết tiếp những dấu ấn mới cho thể thao nước nhà.

ASIAD 20 là một trong những đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có gần 350 vận động viên tranh tài ở 33 môn thi đấu. Sau quá trình chuẩn bị chuyên môn, toàn đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên.

Phía sau mỗi vận động viên không chỉ là quá trình tập luyện, thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, mà còn có sự chung tay của nhiều nguồn lực xã hội. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp góp phần tạo thêm điều kiện để các vận động viên yên tâm chuẩn bị, thi đấu và hướng tới thành tích cao.

Là Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dành 1,2 tỷ đồng để trao thưởng, ghi nhận và động viên các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội. Tại lễ xuất quân, bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB, đại diện Ngân hàng trao bảng tài trợ tới Đoàn Thể thao Việt Nam, gửi lời động viên trước ngày lên đường tranh tài.

Phó Tổng Giám đốc SHB Ninh Thị Lan Phương trao bảng tài trợ tới Đoàn Thể thao Việt Nam

Trong nhiều năm qua, SHB đã tham gia nhiều hoạt động gắn với thể thao Việt Nam, từ phong trào cộng đồng đến các sự kiện, giải đấu trong nước và quốc tế. Ngân hàng từng tham gia hỗ trợ bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2022, FIFA Women’s World Cup 2023; đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024; Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 cùng nhiều chương trình thể thao khác.

Đầu năm 2025, SHB thuê chuyên cơ đưa 600 cổ động viên và người thân các cầu thủ sang Thái Lan cổ vũ Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup. Sau chức vô địch, ngân hàng cũng cùng với T&T Group trao thưởng nhằm ghi nhận thành tích và nỗ lực của toàn đội.

Tại ASIAD 20, SHB tiếp tục sát cánh cùng các vận động viên mang màu cờ sắc áo Việt Nam bằng sự hỗ trợ về nguồn lực và những phần thưởng dành cho thành tích thi đấu. Với SHB, góp sức cho thể thao nước nhà cũng là đóng góp vào những mục tiêu chung của đất nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh và niềm tự hào Việt Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tặng Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện SHB và các đơn vị tài trợ, đồng hành

Trong giai đoạn phát triển mới, SHB hướng tới hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, trong đó tầm vóc không chỉ được thể hiện qua quy mô, năng lực tài chính và công nghệ, mà còn ở khả năng kết nối nguồn lực, đồng hành với những mục tiêu phát triển của đất nước và tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Từ lễ xuất quân đến những ngày tranh tài tại Nhật Bản, mỗi thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ là kết quả của quá trình chuẩn bị, nỗ lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên, huấn luyện viên cùng sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực phía sau.

Thuộc nhóm ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB tiếp tục đồng hành với các chương trình góp phần phát triển thể thao nước nhà, ghi nhận những tài năng và thành tích xuất sắc; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng trên đấu trường quốc tế.

Thuý Ngà