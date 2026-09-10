Kế hoạch thay đổi

Ban đầu, VFF dự định cử đội U21 tham dự ASIAD 2026 nhằm hướng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2027 và những mục tiêu xa.

Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, U23 Việt Nam mới là những người được lựa chọn tham dự Asiad 2026 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) vào giữa tháng 9.

Thay đổi này về cơ bản cũng hợp lý, bởi thực tế các cầu thủ U23 thời điểm hiện tại đều đã và đang khoác áo các đội bóng V-League hay hạng Nhất nên không mất thời gian làm quen cùng nhau.

Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam từng dự U23 châu Á 2026 vẫn sẽ góp mặt ở Asiad 2026

Nếu sử dụng các cầu thủ U21 sẽ thực sự khó cho HLV Đinh Hồng Vinh cùng cộng sự, bởi phần đông đều chỉ tập luyện với các đội trẻ, cần nhiều thời gian mới đáp ứng những yêu cầu về mặt chiến thuật…

Bên cạnh đó, việc cử một đội có đủ sức cạnh tranh cũng là trách nhiệm của VFF. Bởi dù chỉ là một môn ở Asiad nhưng bóng đá nam luôn được người hâm mộ quan tâm, cho nên đưa U23 Việt Nam dự đại hội là hợp lý.

Nhưng, nói thế không có nghĩa VFF bỏ qua mục tiêu rèn quân cho SEA Games 2027 một cách tuyệt đối, bởi với hơn một đội hình sinh năm 2005 trở về sau rõ ràng không quá lo ở giải đấu lớn kế tiếp dành cho các cầu thủ trẻ.

Rất đáng kỳ vọng

Nếu đi theo phương án sử U21 như phương án ban đầu, việc đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng Asiad rõ ràng sẽ khó khăn hơn, còn lựa chọn hiện tại vì thế mang đến nhiều cơ sở để kỳ vọng.

Phần lớn những cầu thủ đáng chú ý trong danh sách đều đã có thời gian thi đấu tại V-League trong một, hai mùa giải qua. Vì thế họ không còn xa lạ với áp lực của bóng đá chuyên nghiệp, cũng không phải lần đầu bước ra sân chơi quốc tế. Đó là nền tảng quan trọng khi U23 Việt Nam phải đối đầu với Uzbekistan, Kuwait và Philippines tại bảng C.

Chính những sự góp mặt này hoàn toàn có thể tin U23 Việt Nam thể hiện tốt ở Đại hội thể thao châu Á 2026

Thậm chí nếu nhìn vào từng vị trí cụ thể, HLV Đinh Hồng Vinh đang sở hữu đội hình tương đối mạnh khi có tới có tới 13 cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026 như Văn Thuận, Quốc Cường, Công Phương, Lê Phát, Ngọc Mỹ…

Nhóm cầu thủ nói trên ngoài năng lực, họ có đủ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thậm chí không ít người từng lên khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong một bảng đấu có U23 Uzbekistan, U23 Kuwait hay U23 Philippines, với lực lượng hiện tại U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành một trong hai tấm vé đi tiếp, thậm chí xa hơn nữa.

Đương nhiên để tiến xa như các đàn anh Quang Hải, Công Phượng từng làm được tại Asiad 2018 (vào đến bán kết) sẽ không dễ dàng. Dù vậy, ít nhất với lực lượng hiện có, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin bước vào giải đấu khởi tranh vào ngày 15/9.