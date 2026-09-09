VĐV giành huy chương Asiad được thưởng lớn
Ngoài khoản thưởng theo quy định của Nhà nước, mỗi VĐV giành huy chương tại Asiad 20 sẽ được thưởng nóng 250 triệu đồng (HCV), 100 triệu đồng (HCB) và 50 triệu đồng (HCĐ).
Ảnh: Tam Ninh - Trung Kiên
Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại US Open 2026 khi đánh bại Luciano Darderi sau 3 set. Tay vợt Đức đang tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục Grand Slam thứ hai.
Learner Tien đã chiến đấu đầy quả cảm trước Karen Khachanov trong trận đấu kéo dài 5 set tại US Open 2026. Tuy nhiên, tay vợt gốc Việt không thể tạo bất ngờ và dừng bước đầy tiếc nuối.
Các VĐV giành huy chương Asiad 20 sẽ nhận được tiền thưởng theo quy định của Nhà nước và khoản thưởng 'nóng' từ Mạnh thường quân.