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Chiều 9/9, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL, Uỷ ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự Asiad 20 tại Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.
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Phát biểu chỉ đạo ở lễ xuất quân đoàn TTVN, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đoàn luôn mạnh khỏe, tự tin, thi đấu thành công tại Asiad. 
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Thay mặt các VĐV, xạ thủ Phạm Quang Huy tuyên thệ, hứa thi đấu hết sức giành thành tích cao nhất cho đoàn TTVN tại Asiad 20.
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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao cờ cho đoàn TTVN.
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Phó Thủ tướng kỳ vọng đoàn TTVN phấn đấu đạt thành tích tốt, vượt lên chính mình, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra, nâng cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
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Lễ xuất quân đánh dấu thời điểm đoàn TTVN bước vào chặng cuối của quá trình chuẩn bị. Đây là động lực để đoàn hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội.

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Đoàn TTVN tham dự Asiad với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.
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Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV và phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.
VĐV giành huy chương Asiad được thưởng lớn

Ngoài khoản thưởng theo quy định của Nhà nước, mỗi VĐV giành huy chương tại Asiad 20 sẽ được thưởng nóng 250 triệu đồng (HCV), 100 triệu đồng (HCB) và 50 triệu đồng (HCĐ).

Ảnh: Tam Ninh - Trung Kiên