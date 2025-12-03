Hải Phòng đang dần khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng của những sự kiện quy mô lớn tại miền Bắc, nơi hội tụ những không gian hiện đại, sang trọng và chuyên nghiệp. Giữa nhịp sống sôi động của thành phố cảng, nhu cầu tìm kiếm một địa điểm đẳng cấp để tổ chức sự kiện, hội nghị hay tiệc cưới nhằm tạo dấu ấn riêng cho gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức ngày càng trở nên nổi bật.

Bước vào giai đoạn cuối năm và mùa lễ hội sôi động, Sheraton Hải Phòng là điểm đến đẳng cấp cho những bữa tiệc cuối năm nhờ vào không gian sang trọng, hiện đại và khả năng phục vụ quy mô lớn.

Với tổng diện tích dành cho tổ chức sự kiện lên đến hơn 1.000 m² và một Grand Ballroom rộng 905 m² cùng sức chứa lên tới 900 khách, khách sạn mang đến sự linh hoạt tối đa cho các buổi tiệc gala, dạ tiệc công ty hoặc tiệc cưới và lễ kỉ niệm. Hệ thống âm thanh - ánh sáng tiên tiến cùng trang thiết bị AV chuyên nghiệp đồng thời giúp tạo nên không gian tiệc hoành tráng, sống động theo mọi chủ đề ý tưởng.

Bên cạnh đó, đội ngũ sự kiện tại Sheraton Hải Phòng dày dặn kinh nghiệm sẽ hỗ trợ từ khâu lên kịch bản, thiết kế thực đơn cá nhân hóa đến điều phối chương trình, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong mùa lễ hội năm nay, khách sạn giới thiệu nhiều gói ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho tiệc cuối năm, giúp khách hàng tối ưu chi phí mà vẫn sở hữu một sự kiện đẳng cấp. Từ ưu đãi ẩm thực cho đến các lựa chọn ưu đãi dịch vụ khác, Sheraton Hải Phòng cam kết mang đến những buổi tiệc cuối năm ấn tượng và giàu cảm xúc.

Sheraton Hải Phòng được biết đến như một biểu tượng mới của sự phát triển và thịnh vượng. Với không gian lưu trú đẳng cấp, du khách và giới doanh nhân có thể lựa chọn giữa “bộ sưu tập” 362 phòng nghỉ với nhiều hạng phòng đa dạng. Các thực khách sành ăn sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực tinh tế với Lobby Café hiện đại, Aqua Bar thi vị, Nhà hàng Harbor mang đậm dấu ấn ẩm thực Á-Âu và Yi Ling Ling - nhà hàng Quảng Đông danh tiếng. Bên cạnh không gian được kiến tạo để làm việc hay gặp gỡ đối tác, du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn khi sử dụng các dịch vụ và tiện ích tuyệt hảo, bao gồm bể bơi bốn mùa, phòng gym tân tiến và Sheraton Spa với các liệu trình chăm sóc sức khỏe độc đáo. Không chỉ mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời, Sheraton Hải Phòng còn là nơi gắn kết cộng đồng lý tưởng, địa điểm được tin tưởng và lựa chọn để tổ chức các tiệc cưới quy mô lớn hay sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp, tổ chức. Khách sạn sở hữu không gian phòng tiệc ấn tượng với diện tích lên tới 905m2 cùng 4 không gian chức năng đạt tiêu chuẩn 5 sao, phù hợp cho hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ từ 28 - 900 khách. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Email: sh.haiphongvietnam.sales@marriott.com Hotline: (+84) 225 3266 888 Website: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hphsi-sheraton-hai-phong/overview/ Địa chỉ: Khu đô thị Vinhomes Imperia, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Bích Đào