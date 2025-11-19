Kiên định với tình yêu

Nguyễn Như Ý (SN 1994, quê Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ) và Abhishek Khandelwal (SN 1995, đến từ bang Bangalore, Ấn Độ) đã có những khoảnh khắc khó quên trong hôn lễ được tổ chức tại nhà gái.

Cặp đôi Việt - Ấn kết hôn sau hơn 1 năm tìm hiểu

Trước khi tiến đến hôn nhân mở ra chương mới của cuộc đời, cặp đôi đã có hành trình yêu nhiều sóng gió.

Như Ý kể, vợ chồng chị cùng làm việc trong lĩnh vực thủy sản, chị làm ở Cần Thơ, còn anh làm ở Ấn Độ.

Tháng 3/2024, trong chuyến công tác Việt Nam, Abhishek đã gặp gỡ Như Ý tại một triển lãm quốc tế về thủy sản ở Cà Mau. Ban đầu, họ chỉ kết bạn xã giao nhưng khi Abhishek về nước, anh vẫn giữ liên lạc với cô gái Việt. Sau một thời gian nhắn tin trò chuyện, họ cảm thấy đồng điệu về tâm hồn.

Mối quan hệ của cả hai bước sang trang mới khi Như Ý sang Ấn Độ du lịch và anh Abhishek trở thành hướng dẫn viên của chị. Có cơ hội ở bên nhau, tình cảm cả hai càng thêm gắn kết. Abhishek xác nhận, Như Ý chính là cô gái anh muốn lấy làm vợ.

“Gia đình anh Abhishek vẫn đề cao hôn nhân sắp đặt. Biết chúng tôi quen nhau, gia đình anh phản đối dữ dội. Anh đi làm xa nhà, bố mẹ anh bay đến tận nơi để ngồi nói chuyện nghiêm túc với con trai. Còn rất nhiều rắc rối phía sau nữa nhưng anh ấy không cho tôi biết vì sợ tôi buồn”, Như Ý chia sẻ.

Cặp đôi chụp ảnh cưới với áo dài truyền thống

Suốt quá trình ấy, Abhishek luôn kiên định vào tình yêu và lựa chọn của mình. Anh từng bước thuyết phục bố mẹ, chủ động gọi điện video để bố mẹ và Như Ý có cơ hội trò chuyện với nhau. Một cách thầm lặng và bền bỉ, anh dần đưa Như Ý bước vào trái tim của bố mẹ, từ đó nhận được sự ủng hộ của họ.

“Tôi không biết hết những việc anh đã làm để thuyết phục bố mẹ, chỉ biết anh rất quyết liệt. Cho đến tháng 4/2025, trong lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã được bố mẹ anh chào đón với tất cả sự chân thành.

Bố mẹ anh ra tận sân bay đón tôi, mẹ anh dang tay ôm lấy tôi. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã được gia đình anh chấp nhận”, Như Ý xúc động kể.

Đám cưới “triệu view”

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà gái vào ngày 9/11 vừa qua. Lễ cưới được tổ chức theo phong tục cưới hỏi truyền thống, mang đậm màu sắc miền Tây sông nước. Từ chiếc cổng cưới được kết từ lá dừa cho đến đến tông đỏ ngập tràn hôn lễ – màu sắc tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi đều khiến nhiều người thích thú.

Video chú rể Ấn Độ đem trầu cau đến hỏi cưới cô gái Việt. Nguồn: Nguyễn Minh Trí (Tris Film)

Loạt video ghi lại cảnh chú rể Ấn Độ mặc áo dài đỏ, mang trầu cau, tráp lễ đến hỏi cưới vợ Việt cũng như khoảnh khắc cặp đôi làm lễ gia tiên, nhận quà cưới từ hai bên gia đình “gây sốt” mạng với gần 2 triệu lượt xem và gần 30.000 lượt “thả tim”.

Cùng với lời chúc phúc cho cặp đôi, người dùng mạng dành lời khen cho chú rể và gia đình khi tôn trọng văn hóa Việt Nam.

Như Ý chia sẻ, chị là người lên ý tưởng cho đám cưới của mình. Chị muốn có một hôn lễ đáng nhớ với đầy đủ nghi thức truyền thống.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại nhà gái theo phong cách truyền thống của người Việt

Khi chia sẻ điều này với chồng sắp cưới, chị được anh ủng hộ nhiệt tình. Cặp đôi cùng nhau chuẩn bị cho hôn lễ trong khoảng 2-3 tháng. Trong đó, Abhishek phụ trách truyền đạt mọi nghi thức cưới kiểu Việt và ý nghĩa cho gia đình anh.

“Ngày cưới, chú rể và đoàn nhà trai di chuyển từ khách sạn đến nhà gái đón dâu. Mọi thứ như tráp lễ, trang phục... anh ấy đều tự tìm hiểu và chuẩn bị.

Người thân và bạn bè của tôi tò mò về người Ấn Độ cũng như muốn biết đám cưới Việt - Ấn sẽ diễn ra như thế nào. Và mọi người đều thấy vui vẻ, trọn vẹn”, Như Ý chia sẻ.

Cặp đôi có đám cưới đáng nhớ

Đối với gia đình Abhishek, mọi nghi thức cưới truyền thống của Việt Nam đều khiến họ bất ngờ.

“Chiếc cổng cưới long phụng được kết bằng lá dừa khiến nhà chồng tôi ngạc nhiên. Họ liên tục thắc mắc ‘sao có thể làm như vậy?’. Họ khen đẹp và ngưỡng mộ nghệ thuật làm cổng cưới của người Việt”, Như Ý chia sẻ.

Trong tiệc báo hỷ ở TPHCM, vợ chồng Như Ý thực hiện một nghi thức đặc biệt theo văn hóa truyền thống của Ấn Độ. Đó là nghi thức đi 7 vòng quanh đống lửa.

Hai bên gia đình chúc phúc cho cặp đôi

Đám cưới của cặp đôi ở Ấn Độ

Như Ý và chồng nắm tay nhau đi 7 vòng quanh ngọn lửa thiêng, mỗi vòng tượng trưng cho một lời hứa thiêng liêng về sự cam kết bên nhau mãi mãi, cùng chia sẻ buồn vui, sướng khổ trong suốt cuộc đời.

“Thực hiện nghi thức đó, tôi phần nào cảm nhận được sự gắn kết thiêng liêng giữa hai vợ chồng”, Như Ý nói.

Cặp đôi tổ chức đám cưới ở Ấn Độ sau đó không lâu. Như Ý được trải nghiệm những nghi thức cưới độc đáo với ý nghĩa đặc biệt.

“Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất trong hôn lễ của mình là sự chứng kiến và lời chúc phúc của hai bên gia đình. Khoảnh khắc người thân rưng rưng gả tôi đi lấy chồng, khoảnh khắc nhà chồng hết mực trân trọng nàng dâu mới... tất cả đều khiến tôi xúc động”, Như Ý chia sẻ.

Ảnh: NVCC