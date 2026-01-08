Giữa nhịp sống hối hả của Hồng Kông, Sheung Wan nổi bật là một khu phố vẫn giữ cho mình nét đẹp riêng. Tại đây, mỗi không gian mang một màu sắc đặc trưng, cùng hòa quyện tạo nên hình ảnh một Hồng Kông vừa gần gũi, sâu lắng vừa tràn đầy sức sống.

Man Mo Temple - nơi tìm về sự tĩnh tại giữa phố thị

Bên cạnh những tòa cao ốc hiện đại, nhà hàng sang trọng và trung tâm mua sắm sầm uất, Hồng Kông vẫn lưu giữ những ngôi đền cổ kính. Trong số đó, đền Man Mo gây ấn tượng bởi vẻ trang nghiêm, cổ kính, mang đến cho du khách một khoảng lặng hiếm có.

Được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, đền Man Mo là một trong những công trình tâm linh lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hồng Kông. Đền Man Mo được xây dựng để thờ hai vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa: Văn Thần Man Cheong (thần Văn), cùng Võ Thần Mo Tai (Quan Vũ). Trải qua hàng trăm năm, ngôi đền là nơi người dân địa phương thường xuyên lui tới để cầu mong sự phù hộ, bình an cho gia đình.

Đền Man Mo mang vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng. Ảnh: Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Khi ghé thăm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những dấu ấn nghệ thuật thủ công với độ tinh xảo cao. Dù bạn là người đam mê lịch sử, tìm kiếm trải nghiệm tâm linh hay chỉ đơn giản muốn tìm một chốn bình yên giữa lòng thành phố, đền Man Mo sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình khám phá khu phố Sheung Wan.

Cat Street - thiên đường mua sắm đồ cổ

Sau khi rời đền Man Mo, du khách chỉ cần đi bộ vài phút sẽ tới Cat Street. Nơi đây vốn từng là khu buôn bán nhộn nhịp của người Hoa với các cửa tiệm nhỏ chuyên trao đổi đồ cũ, đồ dùng hằng ngày, tượng thờ, đồ gỗ và nhiều món hàng “qua tay” từ các gia đình trong vùng.

Nhiều mặt hàng thiết kế tinh xảo tại Cat Street. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Nếu bạn có ý định tìm mua vài món đồ nhỏ để trang trí nhà cửa, Cat Street chính là nơi lý tưởng. Từ những chiếc đèn lồng cổ, tượng Phật nhỏ, tranh treo tường đa dạng cho đến các món đồ sứ tinh xảo, tất cả đều có thể trở thành điểm nhấn mang hơi thở Á Đông cho không gian sống.

Nghệ thuật đường phố - Sáng tạo độc đáo của Hồng Kông

Ngoài hàng loạt nhà hàng, quán bar, cửa hàng và điểm giải trí, Hồng Kông còn mang một không khí nghệ thuật đặc trưng, được tô điểm bởi các công trình và phòng trưng bày nghệ thuật lớn. Không gian đô thị được trang trí bằng các tác phẩm street art ở các góc phố và hẻm nhỏ, với những bức tranh tường do các nghệ sĩ quốc tế được cộng đồng địa phương mời thực hiện.

Bức tranh tường ấn tượng tại Hollywood Road. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Du khách không thể bỏ qua Hollywood Road - con phố lịch sử của Hồng Kông, nổi bật với nghệ thuật, đồ cổ và đặc biệt là 12 bức tượng mèo độc đáo. Những tác phẩm này tạo điểm nhấn sinh động, thu hút du khách dạo phố, chụp ảnh và khám phá sự giao thoa hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đương đại của Hồng Kông.

Khám phá những cửa hàng cà phê đương đại đậm chất nghệ thuật

Sau những cuộc dạo quanh, một góc cà phê yên tĩnh ở Sheung Wan luôn là điểm dừng lý tưởng để nghỉ chân và tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Những quán cà phê nhỏ nép mình trong dãy nhà cũ mang đến cảm giác bình yên, nơi du khách có thể tạm gác lại sự hối hả để hít hà mùi hương cafe rang mới, ngắm ánh nắng len qua ô cửa sổ.

Halfway là quán cà phê nổi bật với việc phục vụ đồ uống trong tách sứ cổ, kể cả ly mang đi, phản ánh tình yêu của chủ quán Tommy Chui với sứ Trung Hoa. Nằm gần Cat Street, quán mang phong cách thập niên 1980 và được thiết kế để hòa vào đời sống địa phương.

Indigo Coffee là điểm dừng chân lý tưởng dù bạn cần nạp nhanh caffeine hay tìm một ly nước tiếp năng lượng. Đặc biệt, quán thân thiện với thú cưng, cho phép bạn đưa “người bạn lông xù” theo để thưởng thức bữa sáng thư thả.

Không gian thân thiện tại Indigo Coffee. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Với Kactus Coffee, du khách có thể vừa thư giãn vừa thưởng thức hương vị cà phê được pha chế tinh tế. Đến đây, du khách còn có thể lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh đẹp trong không gian đậm chất nghệ thuật.

Với vẻ đẹp cổ điển xen lẫn những hơi thở hiện đại, Sheung Wan hiện lên như một khoảng lặng đầy thi vị mang đến cho du khách cơ hội chậm lại và cảm nhận nhịp sống an yên giữa lòng Hồng Kông.

