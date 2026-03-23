Với tinh thần trên, sự kiện Media Appreciation - Shibari Armchair đã được EuroStyle kết hợp cùng Visionnaire long trọng tổ chức. Sự kiện không chỉ là dịp trao tặng chiếc ghế Shibari Armchair đến các nhà báo và đối tác truyền thông mà còn là buổi sự thảo luận về chủ đề “The Essence of Meta-Luxury” phối hợp cùng đại diện Visionnaire đến từ Milan, Ý.

Từ Milan đến Việt Nam - Lời hứa của sự gắn kết

Trước đó, tại lễ khai trương Visionnaire Monobrand Showroom chính thức được hiện thực hóa, ông Leopoldo Cavalli - CEO Visionnaire - đã công bố dành tặng 15 chiếc Shibari Armchair đến các cơ quan báo chí và đối tác truyền thông thân thiết như một biểu tượng của sự trân trọng và gắn kết lâu dài. Sự kiện Media Appreciation - Shibari Armchair đã đánh dấu khoảnh khắc cam kết trên được hiện thực hoá.

Với concept “Shibari in Bloom - A Living Gallery”, không gian showroom được chuyển hóa thành một triển lãm nghệ thuật thu nhỏ. Shibari Armchair được tôn vinh như một tác phẩm điêu khắc đương đại trong bối cảnh gallery tối giản, nơi hoa tươi được sắp đặt tinh tế nhằm tạo nên cuộc đối thoại hài hòa hiên.

“Shibari” - trong tiếng Nhật mang nghĩa là sự kết nối, từ đó được Visionnaire hợp tác cùng Studiopepe biến những ý tưởng thành một thiết kế đương đại, nơi hình tượng “nút thắt” trở thành ngôn ngữ của cảm xúc, văn hóa và nghệ thuật sống. Cấu trúc “thắt nút” mềm mại không chỉ phản ánh trình độ thủ công tinh xảo của Ý, mà còn ẩn dụ cho sự gắn kết vô hình giữa con người, không gian và câu chuyện sống.

Ra mắt tại Milan Design Week 2022, Shibari nhanh chóng trở thành một trong những thiết kế mang tính nhận diện cao của Visionnaire trong hành trình Meta-Luxury.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Filippo Basso - Giám đốc Khu vực Châu Á của Visionnaire chia sẻ "Shibari Armchair không chỉ là một thiết kế, mà là biểu tượng cho triết lý Meta-Luxury của Visionnaire - nơi nội thất vượt qua công năng để trở thành một phần của nghệ thuật sống và bản sắc cá nhân. Chúng tôi nhận thấy rằng, Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng sáng tạo. Thông qua sự hợp tác cùng EuroStyle, chúng tôi mong muốn mang triết lý Meta-Luxury của Visionnaire đến gần hơn với cộng đồng kiến trúc và những người yêu thiết kế tại đây”.

Nghi thức trao tặng 15 chiếc Shibari Armchair không đơn thuần là lời tri ân, mà còn là sự chuyển giao một giá trị nghệ thuật và tinh thần haute living, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Visionnaire, EuroStyle và cộng đồng truyền thông Việt Nam.

Strategic Meeting - Định nghĩa Meta-Luxury trong bối cảnh đương đại

Tiếp nối chương trình là phiên Strategic Meeting dành riêng cho 25 kiến trúc sư và nhà thiết kế đang đồng hành cùng EuroStyle trong các dự án cao cấp tại Việt Nam.

Mở đầu phiên tham luận, ông Filippo Basso đã trình bày chuyên sâu về khái niệm Meta-Luxury, triết lý cốt lõi định hình bản sắc thương hiệu suốt hơn sáu thập kỷ. Theo ông, Meta-Luxury vượt lên trên giá trị thẩm mỹ hay sự xa xỉ vật chất, để trở thành một nền tảng tư duy xuyên suốt trong từng sáng tạo của Visionnaire. Mỗi thiết kế không đơn thuần là một sản phẩm nội thất, mà là một tác phẩm nghệ thuật độc bản, hàm chứa giá trị cảm xúc, bản sắc cá nhân và di sản thủ công Ý.

Ông Filippo đồng thời giới thiệu các dự án quốc tế tiêu biểu, nơi triết lý Meta-Luxury được hiện thực hóa trong những không gian residences và công trình cao cấp, minh chứng cho khả năng chuyển hóa tư duy thiết kế thành trải nghiệm sống đẳng cấp.

Phiên thảo luận có sự tham gia của ông Filippo Basso, ông Alfredo Aguirre - Brand Director của EuroStyle, cùng các kiến trúc sư đang triển khai nhiều dự án quy mô tại Việt Nam. Cuộc đối thoại mang đến góc nhìn đa chiều, kết nối tầm nhìn toàn cầu của Visionnaire với thực tiễn sáng tạo trong bối cảnh thị trường nội thất siêu cao cấp trong nước.

Meta-Luxury được tái khẳng định như một hệ giá trị toàn diện - nơi thủ công tinh xảo, cá nhân hóa sâu sắc, giá trị cảm xúc và tư duy bền vững cùng hội tụ. Buổi Strategic Meeting không chỉ là một tọa đàm chuyên môn, mà là diễn đàn chiến lược mở ra những góc nhìn dài hạn cho tương lai của thị trường nội thất cao cấp tại Việt Nam - nơi xa xỉ được nâng tầm thành một triết lý sống.

