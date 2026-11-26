Đi vào hoạt động từ ngày 23/10/2026 tại khu đô thị Starlake (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), Shilla Monogram Hanoi Westlake cung cấp 319 phòng nghỉ, 5 không gian ẩm thực cùng tổ hợp hội nghị và tiện ích nghỉ dưỡng đạt chuẩn vận hành của The Shilla.

Tinh thần The Shilla trong một diện mạo mới tại Hà Nội

Ra mắt lần đầu tại Đà Nẵng năm 2020, Shilla Monogram tiếp tục mở rộng dấu ấn tại Gangneung (Hàn Quốc) và Tây An (Trung Quốc), trước khi hiện diện tại Hà Nội với khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu.

Kế thừa kinh nghiệm vận hành và những tiêu chuẩn dịch vụ của The Shilla, Shilla Monogram kết hợp bản sắc và phong cách sống của từng điểm đến với thiết kế đương đại, tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng tại mỗi địa phương.

Tại Hà Nội, cảm hứng bản địa được thể hiện qua kiến trúc khách sạn, với những lớp không gian và đường nét gợi nhắc hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam. Các yếu tố quen thuộc của cảnh quan truyền thống được diễn giải bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, góp phần tạo nên bản sắc kiến trúc riêng cho Shilla Monogram Hanoi Westlake.

Vị trí chiến lược tại trung tâm kinh tế mới phía tây Hà Nội

Shilla Monogram Hanoi Westlake tọa lạc tại Starlake, khu đô thị rộng 186 ha nằm phía Tây Hồ Tây, đang phát triển thành khu vực tập trung các cơ quan hành chính, hoạt động thương mại và không gian dân cư mới của Hà Nội.

Khách sạn nằm gần khu ngoại giao, các đại sứ quán và văn phòng của nhiều doanh nghiệp quốc tế, đồng thời có kết nối thuận tiện với các khu vực trung tâm của Thủ đô. Từ khách sạn, thời gian di chuyển đến Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 25 phút.

Với vị trí này, Shilla Monogram Hanoi Westlake mang đến lựa chọn lưu trú phù hợp cho khách doanh nhân, chuyên gia quốc tế, khách lưu trú dài ngày cũng như du khách muốn khám phá Hà Nội từ một khu vực đô thị đang phát triển.

319 phòng nghỉ đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú

Khách sạn sở hữu 319 phòng nghỉ và suite, mang đến các lựa chọn phù hợp với nhiều mục đích lưu trú, từ những chuyến công tác ngắn ngày, kỳ nghỉ cùng gia đình đến các hành trình kết hợp công việc và nghỉ ngơi.

Không gian phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách đương đại, chú trọng sự thoải mái và tính tiện nghi trong từng chi tiết. Sự kết hợp giữa không gian, nội thất và các tiện ích được tuyển chọn tạo nên môi trường nghỉ ngơi phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong những chuyến đi có thời lượng và mục đích khác nhau.

Kế thừa triết lý dịch vụ của The Shilla, trải nghiệm lưu trú tại khách sạn hướng đến sự chu đáo trong từng điểm chạm, mang đến cảm giác thoải mái và thuận tiện cho cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách công tác.

Hành trình ẩm thực đa sắc màu và trải nghiệm hoàng hôn từ tầng cao

Shilla Monogram Hanoi Westlake quy tụ năm điểm đến ẩm thực, mỗi không gian mang một phong cách riêng, mở ra hành trình khám phá từ ẩm thực quốc tế đến những tinh hoa ẩm thực Á Đông.

Dining M phục vụ thực đơn quốc tế phong phú, với các lựa chọn buffet đa dạng và quầy chế biến trực tiếp. Pastry M mang đến những chiếc bánh thủ công, tiệc trà chiều, bingsu đặc trưng cùng các loại đồ uống trong không gian thư thái.

Nhà hàng Hasungo giới thiệu tinh hoa ẩm thực Trung Hoa với Vịt quay Bắc Kinh, dim sum, hải sản tươi sống và thực đơn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Bar M là điểm dừng chân dành cho những buổi gặp gỡ và thư giãn, với các sáng tạo cocktail đặc trưng cùng không gian âm nhạc đầy cảm hứng.

Đặc biệt, trên tầng 35, Bar M và Monogram Lounge cùng hồ bơi vô cực ngoài trời tạo nên một tổ hợp không gian rooftop độc đáo. Từ đây, thực khách có thể thu trọn tầm nhìn Hồ Tây và đường chân trời Hà Nội, tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn và nhịp sống thành phố từ một góc nhìn khác biệt.

Điểm nhấn sắp ra mắt là Jinji, nhà hàng BBQ Hàn Quốc cao cấp dự kiến khai trương trong tháng 12/2026. Sở hữu hệ thống phòng ăn riêng sang trọng, Jinji hứa hẹn mang đến hành trình khám phá ẩm thực Hàn Quốc tinh tế cùng nguyên liệu tuyển chọn kết hợp cùng nghệ thuật chế biến đặc trưng và dịch vụ chu đáo.

Không gian hội nghị và tiện ích đáp ứng đa dạng nhu cầu

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ và các điểm đến ẩm thực, Shilla Monogram Hanoi Westlake còn mang đến những không gian hội họp và tổ chức sự kiện linh hoạt, phục vụ nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và các sự kiện đặc biệt.

Nổi bật là Grand Ballroom rộng 700 m² với sức chứa lên đến 620 khách, có thể phân chia linh hoạt để đáp ứng nhiều quy mô và hình thức tổ chức khác nhau. Không gian này kết nối với khu vực tiền sảnh đón khách (pre-function), hệ thống phòng họp và khu vực ngoài trời, tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức và điều phối sự kiện.

Sự kết hợp giữa các không gian hội họp, ẩm thực và tiện ích nghỉ ngơi mang đến trải nghiệm cân bằng giữa lịch trình công việc và thời gian dành cho bản thân.

Shilla Monogram Hanoi Westlake là khách sạn thuộc thương hiệu Shilla Monogram của The Shilla Hotels & Resorts Địa chỉ: số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 2473 010 100 Email: marketing@hanoi.shillamonogram.com Website: https://www.shillahotels.com/en/shillamonogram/hanoi/index.do

Phuơng Dung