Điểm tựa tài chính vững chắc trong hoạn nạn

Một trong những giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người tham gia là xây dựng một kế hoạch tài chính dự phòng, giảm thiểu tác động về tài chính trước các rủi ro liên quan đến sức khỏe, bệnh tật, tai nạn và tính mạng. Tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp khách hàng và cả gia đình được bảo vệ trước những rủi ro, góp phần duy trì và đảm bảo chất lượng cuộc sống trong những trường hợp có biến cố xảy ra.

Giá trị và lợi ích của bảo hiểm nhân thọ được minh chứng rõ nét qua các trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm với giá trị lớn và kịp thời cho những khách hàng bị thiệt hại trong các vụ thiên tai, tai nạn nghiêm trọng.

Mới đây, trong vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 tại Hạ Long, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động xác minh thông tin khách hàng và nhanh chóng thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm, qua đó doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng hành cùng gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát sau biến cố.

Theo cập nhật từ Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài Chính), tính đến ngày 30/7/2025, đã có 7 đơn vị bảo hiểm nhân thọ thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng cho gia đình của những nạn nhân không may gặp nạn. Trong đó, theo công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam, có một nạn nhân là khách hàng đang tham gia sản phẩm bảo hiểm từ năm 2022. Đại diện Shinhan Life đã đến thăm gia đình khách hàng để chia buồn, động viên và hỗ trợ thu thập thông tin để nhanh chóng hoàn tất chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá hơn 78 triệu đồng.

Số liệu mới nhất từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tổng giá trị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 27.468 tỷ đồng, tăng gần 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện Shinhan Life cũng chia sẻ thêm, sau hơn 3 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho 280 trường hợp với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng (tính đến 30/6/2025).

“Hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là những giao dịch tài chính, mà đó là hàng chục ngàn gia đình đã nhận về những sự hỗ trợ kịp thời, giúp họ vượt qua những biến cố về sức khỏe, tai nạn, giảm bớt gánh nặng tài chính và ổn định cuộc sống. Đây chính là giá trị cốt lõi và là sứ mệnh mà ngành bảo hiểm nhân thọ theo đuổi”, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh.

Xây dựng các giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu

Trước những biến động khó lường và rủi ro ngày càng nhiều, việc tham gia bảo hiểm để bảo vệ bản thân và gia đình được người dân quan tâm nhiều hơn. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới. Trong đó Shinhan Life cũng vừa giới thiệu bộ tứ sản phẩm bảo hiểm mới, mang đến giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện với mức chi phí hợp lý, gồm có Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện; Bảo hiểm miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo; Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nâng cao; và Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn.

“Tôi tin rằng những sản phẩm mới này với nhiều quyền lợi mở rộng, giúp khách hàng chủ động trang bị thêm lá chắn bảo vệ trước những biến cố không lường trước được của cuộc sống”, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life chia sẻ.

Chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng

Bên cạnh những khoản chi trả hàng chục nghìn tỷ đồng và sự cải tiến chất lượng sản phẩm không ngừng, giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm nhân thọ được mở rộng thông qua các dự án trách nhiệm xã hội thiết thực nhằm tiếp tục mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng. Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng sống, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và cùng kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam.

Shinhan Life là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Dù mới hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hơn ba năm, công ty đã thể hiện rõ cam kết phát triển hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Song song với các chương trình có ý nghĩa thiết thực, như hỗ trợ chi phí điều trị lên đến 600 triệu đồng trong 3 năm qua cho các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM; trao tặng miễn phí hơn 50.000 hợp đồng bảo hiểm “Shinhan - An Bình” bảo hiểm bệnh Ung thư máu cho trẻ em trên toàn quốc,… Shinhan Life còn đầu tư vào các dự án nuôi dưỡng thế hệ trẻ tương lai.

Trong đó, nổi bật là chương trình hướng nghiệp S-Career hiện đã bước sang mùa thứ hai. Hàng ngàn học sinh trung học phổ thông trên cả nước đã được tư vấn, trang bị kiến thức, giúp các em chọn đúng ngành, làm đúng việc.

Mới đây, chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence được công ty triển khai đã thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của hàng trăm bạn sinh viên từ các trường đại học. Học bổng bao gồm phần hỗ trợ tài chính và cơ hội kiến tập thực tế, mở rộng cơ hội việc làm cho các em ngay sau khi tốt nghiệp.

Với sứ mệnh “Mang lại một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh tài chính”, Shinhan Life luôn ưu tiên các hoạt động hướng đến xây dựng cộng đồng bền vững tại Việt Nam. Đây cũng là định hướng chung của ngành bảo hiểm nhân thọ trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

