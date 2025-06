Nguồn: Vietnam Report, tháng 06/2025

Nguồn: Vietnam Report, tháng 06/2025

Ngành bảo hiểm Việt Nam đối mặt chu kỳ “tăng nhanh, giảm sâu”

Năm 2024, ngành bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi tổng doanh thu phí toàn thị trường đạt khoảng 227,5 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,26% so với năm trước. Bảo hiểm nhân thọ giảm sâu 5% xuống còn 149,2 nghìn tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng âm; bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà phục hồi với mức tăng trưởng ấn tượng 10,2%, đạt 78,3 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Dù doanh thu trầm lắng, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng mạnh 15,7%, ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng. Chi trả trong lĩnh vực nhân thọ tăng vọt 25%, lên tới 71,4 nghìn tỷ đồng; trong khi bảo hiểm phi nhân thọ giảm nhẹ 6,3%, còn 22,5 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, ngành bảo hiểm vẫn duy trì vai trò quan trọng với tổng vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 13,1% - một tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Nguồn: Vietnam Report, Thống kê từ dữ liệu xếp hạng, tháng 06/2025

Giai đoạn “bản lề” 2025: Thách thức hệ thống và cơ hội chuyển mình toàn diện

Năm 2025, thị trường bảo hiểm ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 74.889 tỷ đồng, tổng tài sản toàn ngành ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Làn sóng gia nhập của các ngân hàng vào thị trường mở ra kỳ vọng về hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm tích hợp, giúp mở rộng kênh phân phối và khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo khảo sát của Vietnam Report, 53,8% doanh nghiệp bảo hiểm kỳ vọng thị trường sẽ đạt tăng trưởng 5-10% trong năm 2025, chủ yếu nhờ sự cộng hưởng từ nội lực phục hồi và lực đẩy chính sách. Trong bối cảnh này, công nghệ trở thành “chìa khóa chuyển mình” quan trọng. Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư cho công nghệ tiệm cận mức tuyệt đối (98,7%).

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức mang tính hệ thống và có xu hướng gia tăng, điển hình như Vấn đề trục lợi bảo hiểm (84,6%), Người dân thắt chặt chi tiêu (76,9%), Cạnh tranh ngày càng gay gắt (66,7%), Tỷ lệ bồi thường và trả tiền bảo hiểm gia tăng (46,2%), Người tiêu dùng có yêu cầu cao hơn (38,5%)…

Giai đoạn 2025-2030 là thời điểm then chốt cho ngành bảo hiểm trong việc tái cấu trúc thị trường. Hai thế hệ lớn nhất trong dân số - Gen Y và Gen Z - không chỉ là lực lượng lao động chủ lực mà còn là phân khúc khách hàng chiến lược, thúc đẩy sự chuyển dịch toàn diện về mô hình phân phối, công nghệ vận hành và chiến lược sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Từ góc nhìn chiến lược, bảo hiểm vi mô phù hợp với nhu cầu bảo vệ nhanh - gọn - số hóa của thế hệ tiêu dùng mới, đặc biệt là Gen Z. Việt Nam có trên 100 triệu người dùng smartphone và hơn 77% dân số trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng, do vậy bảo hiểm vi mô đang trở thành một cấu phần chiến lược trong hệ sinh thái tiêu dùng số. Các chuyên gia của Vietnam Report cho rằng, để bảo hiểm vi mô thực sự phát huy vai trò là “xương sống” trong hệ sinh thái bảo hiểm phổ cập, thị trường phải vượt qua ba rào cản then chốt là vấn đề pháp lý, chi phí vận hành cao và hành vi người tiêu dùng.

Doanh nghiệp bảo hiểm tăng uy tín trên báo chí - truyền thông

Định hướng truyền thông toàn ngành bảo hiểm giai đoạn 2020-2025 có sự chuyển dịch đáng kể. Giai đoạn 2020-2023, nội dung truyền thông chủ yếu tập trung vào Sản phẩm/Dịch vụ và Hình ảnh/PR; nhưng từ năm 2024 trở đi, trọng tâm dần chuyển sang các chủ đề liên quan đến Trách nhiệm xã hội.

Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành Bảo hiểm từ tháng 06/2020 - 05/2025

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bảo hiểm bước vào năm 2023 với nhiều thách thức về tính minh bạch, niềm tin và kỳ vọng của người tiêu dùng. Thay vì tập trung vào quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp bảo hiểm nhấn mạnh vào vai trò của bảo hiểm như một phần quan trọng trong an sinh xã hội.

Mặc dù việc “đứng sau hậu trường” có thể giúp doanh nghiệp bảo hiểm giảm thiểu rủi ro truyền thông, song điều này có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với một ngành có mức độ phụ thuộc cao vào niềm tin như bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm đánh mất khả năng chủ động kiểm soát thông tin. Đặc biệt khi mạng xã hội “lên ngôi”, những thông tin bị hiểu sai hoặc khai thác lệch góc nhìn càng dễ dàng lan truyền nhanh chóng.

Do đó, việc tái cân bằng giữa nội dung truyền thông và vai trò phát ngôn là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp cần linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm và cách thức xuất hiện trên truyền thông - không chỉ để bảo vệ thương hiệu, mà còn góp phần tái thiết niềm tin của người tiêu dùng và khẳng định vị trí của ngành như một trụ cột trong hệ sinh thái an sinh bền vững.

(Nguồn: Vietnam Report)