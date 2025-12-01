Shinhan Life Việt Nam ưu tiên nguồn lực vào các chương trình thúc đẩy sự phát triển bền vững của người trẻ - thế hệ tương lai của đất nước

Dù đã vươn lên nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, năng suất lao động tại Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ 117/181 quốc gia và vùng lãnh thổ được thống kê. Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp đã và đang tích cực đồng hành cùng đất nước trên hành trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) đã triển khai nhiều sáng kiến thiết thực, tiêu biểu là các chương trình hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông và chương trình trải nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Hành trình hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trung học

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng bức tranh thị trường lao động. Nhiều công việc dần bị công nghệ thay thế, trong khi các ngành nghề đòi hỏi năng lực số, kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo ngày càng được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, hoạt động hướng nghiệp trở thành yếu tố then chốt giúp học sinh sớm hiểu rõ năng lực bản thân, nắm bắt nhu cầu mới của thị trường để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh THPT được Shinhan Life Việt Nam triển khai trong năm 2024 và 2025 bước đầu mang lại hiệu quả tích cực cho học sinh và giáo viên

Shinhan Life Việt Nam không chỉ tập trung vào kinh doanh mà còn nỗ lực đóng góp vào tương lai bền vững của Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến vì cộng đồng. “Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi hướng đến sứ mệnh mang lại giải pháp tài chính toàn diện, bảo vệ tương lai cho khách hàng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng hướng đến thế hệ tương lai của đất nước”, ông Bae Seung Jun, Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ.

Nổi bật trong chuỗi hành động vì thế hệ trẻ là chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh THPT do Shinhan Life Việt Nam phối hợp cùng Công ty SIF Career triển khai liên tục trong hai năm 2024 và 2025. Khung chương trình bao gồm sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, tạo nền tảng để các em học sinh tự tin hoạch định các hướng phát triển khả thi cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Chương trình S-Career sẽ được Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai trong những năm tới đến các địa phương trên cả nước

Trong 2 năm qua, chương trình đã thu hút sự tham gia của 3.500 học sinh và cung cấp cho 350 giáo viên tại 8 điểm trường công cụ, phương pháp hiệu quả trong việc chủ động hướng nghiệp cho học sinh. Theo chia sẻ của đại diện Shinhan Life Việt Nam, chương trình S-Career sẽ tiếp tục được nối dài trong những năm tới đến các địa phương trên cả nước.

Tạo cơ hội cho sinh được trải nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cùng nằm trong chiến lược đầu tư phát triển thế hệ trẻ, Shinhan Life Việt Nam đã triển khai Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025, một sáng kiến đồng hành cùng sinh viên trong hành trình phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và giá trị nghề nghiệp.

Ngoài suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, sinh viên sẽ có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam. Qua đó, các em có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, được rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm kiến thức, đồng thời định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai và tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 đồng hành cùng sinh viên trong hành trình phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và giá trị nghề nghiệp

Đợt 1 của Chương trình được phát động vào tháng 6/2025, 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được trao học bổng và Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập tại các Bộ phận Nhân sự, Định phí bảo hiểm, Kế hoạch tổng hợp, Huấn luyện đại lý và Marketing. Tiếp nối thành công đó, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai đợt 2 của chương trình Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 với thời gian đăng ký đến hết ngày 09/11/2025 nhằm mang cơ hội trải nghiệm việc làm sớm đến với nhiều sinh viên hơn.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, luôn dành nhiều tâm huyết và trực tiếp đồng hành trong các chương trình dành cho thanh thiếu niên của công ty. Ông nhấn mạnh: “Shinhan Life luôn coi trọng việc phát triển thế hệ trẻ, bởi đó chính là chìa khóa mở ra một tương lai bền vững không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả đất nước Việt Nam”.

Thế hệ trẻ là tài sản quý giá của quốc gia. Xây dựng một thế hệ vững vàng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết, tự tin bước vào tương lai chính là động lực để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và hội nhập toàn cầu. Việc đầu tư vào giáo dục, đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái bền vững, nơi có sự chung tay của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người trẻ.

Bích Đào