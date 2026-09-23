Không gian Shinwa hướng đến trải nghiệm mở, gần gũi và giàu cảm hứng.

Tháng 8/2026, Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động văn phòng mới Shinwa, đánh dấu một bước tiến trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, kết nối và lấy con người làm trung tâm.

Không đơn thuần là mở rộng diện tích hay làm mới không gian, Shinwa thể hiện cách công ty đầu tư cho tăng trưởng thông qua đội ngũ, xây dựng văn hóa hợp tác và chuẩn bị nền tảng cho tương lai.

Từ một cái tên đến một triết lý làm việc

“Shinwa” được hình thành từ một từ tiếng Nhật mang ý nghĩa hài hòa, gần gũi và hợp tác. Tinh thần đó được chuyển hóa thành một môi trường nơi con người có thể kết nối, cộng tác và cùng nhau phát triển.

Dự án lấy cảm hứng từ sự uyển chuyển và sức mạnh của nước, một hình ảnh gắn bó sâu sắc với Suntory. Shinwa được kỳ vọng khơi mở dòng chảy của ý tưởng, tri thức, quan hệ hợp tác và những cơ hội mới trong công việc hằng ngày.

Không gian mở để hợp tác nhanh hơn

Với dự án Shinwa, diện tích dành cho làm việc và cộng tác được mở rộng từ 2.100 m² lên 3.700 m². Văn phòng mới sở hữu 26 phòng họp được trang bị công nghệ hiện đại cùng hai không gian đa chức năng có sức chứa lên tới 350 người.

Tuy nhiên, giá trị của sự thay đổi không chỉ nằm ở diện tích lớn hơn. Điều quan trọng hơn là nhân viên có thêm nhiều lựa chọn không gian phù hợp với từng nhu cầu trong ngày làm việc, từ tập trung cá nhân, trao đổi và làm việc nhóm, chia sẻ kiến thức đến tổ chức các sự kiện quy mô lớn hay những cuộc gặp gỡ kết nối tự nhiên giữa các đồng nghiệp.

Một điểm nổi bật của dự án là đưa các đội ngũ Customer Development và Commercial Excellence trên toàn quốc làm việc cùng các bộ phận tại Head Office trong một không gian tích hợp. Những nhóm thường xuyên phối hợp cũng được bố trí gần nhau một cách có chủ đích.

Cách tiếp cận này tạo thêm cơ hội tương tác có ý nghĩa, tăng cường hợp tác liên phòng ban và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn. Khi khoảng cách giữa con người và ý tưởng được rút ngắn, hành trình từ suy nghĩ đến hành động, từ chia sẻ đến kiến tạo giá trị cũng trở nên liền mạch hơn.

Các khu vực cộng tác linh hoạt giúp đưa con người, ý tưởng và cơ hội làm việc chung đến gần nhau hơn.

Con người tạo nên văn hóa, môi trường giúp văn hóa phát triển

Đằng sau Shinwa là một niềm tin rõ ràng của Suntory PepsiCo Việt Nam: sự tự tin vào tương lai bắt đầu từ việc đầu tư cho con người hôm nay. Thành công của doanh nghiệp được xây dựng từ năng lực, tâm huyết và sự cống hiến của đội ngũ, và chính con người sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng trong tương lai.

Văn phòng mới cũng phản ánh tinh thần “One SPVB”. Khi các chức năng được kết nối trong cùng một hệ sinh thái làm việc, mỗi cá nhân có thêm điều kiện để hiểu bối cảnh rộng hơn, nhìn thấy tác động của công việc mình đối với đồng nghiệp và khách hàng, từ đó cùng hướng đến thành công chung. Shinwa vì vậy không chỉ là một dự án chuyển đổi nơi làm việc, mà còn đại diện cho một cách làm việc mới, tăng cường hiệp lực, làm sâu sắc quan hệ đối tác và tạo nền tảng để cùng phát triển.

Trải nghiệm 5S: quyền lợi đi cùng trách nhiệm

Một nơi làm việc tốt cần được định hình mỗi ngày qua hành vi của những người sử dụng. Tại Shinwa, tinh thần ấy được cụ thể hóa qua 5S: Secure, Smart, Share, Safe và Sustainable. “Secure” nhắc mỗi người bảo vệ thông tin, tài sản và tuân thủ quy trình ra vào. “Smart” khuyến khích chọn đúng không gian cho đúng mục đích, giữ bàn làm việc gọn gàng và sẵn sàng cho người sử dụng tiếp theo. “Share” đề cao trách nhiệm với phòng họp, pantry và các khu vực dùng chung. “Safe” đặt an toàn từ ý thức của từng cá nhân. “Sustainable” biến những lựa chọn nhỏ như tiết kiệm điện, nước, hạn chế in ấn và phân loại rác thành đóng góp thiết thực cho tương lai.

Mỗi khu vực tại SHINWA được thiết kế để cân bằng giữa tập trung, tương tác và cảm giác thoải mái.

Một cột mốc được tạo nên bởi tinh thần hợp tác

Shinwa là kết quả của gần hai năm lập kế hoạch, hoàn thiện ý tưởng và đưa tầm nhìn vào thực tế, với sự tham gia của đội ngũ dự án liên chức năng. Từ khởi động dự án vào tháng 11/2024, đề xuất và tinh chỉnh, phê duyệt, thi công đến hoàn thành và khai trương vào tháng 8/2026, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi nhiều trao đổi, quyết định và sự phối hợp chặt chẽ. Dự án cũng thể hiện lựa chọn có ý nghĩa: tiếp tục xây dựng tương lai tại chính nơi hành trình của công ty đã bắt đầu.

Với Shinwa, Suntory PepsiCo hướng đến một môi trường truyền cảm hứng, cởi mở và minh bạch, nơi mọi người được đưa đến gần nhau hơn để cùng tạo giá trị. Khi dòng chảy của cảm hứng gặp tinh thần hài hòa và hợp tác, văn phòng trở thành nhiều hơn một địa điểm làm việc. Đó là nơi các kết nối được khơi mở, ý tưởng được nuôi dưỡng và mỗi thành viên có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình, hôm nay và cho tương lai.

(Nguồn: Suntory PepsiCo Việt Nam)