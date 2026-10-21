Shiseido Cosmetics Việt Nam 5 năm liên tiếp được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á (2022-2026), đạt chứng nhận Great Place to Work® certification trong hai năm liên tiếp (2025-2026).

Giải thưởng này vinh danh các doanh nghiệp trên khắp Châu Á luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc với hệ thống quản trị nhân sự xuất sắc, văn hóa doanh nghiệp ưu việt và mức độ gắn kết nhân viên cao.

Con người là nền tảng của sự phát triển bền vững

Shiseido luôn đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động, Con người là tài sản quý giá đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của doanh nghiệp. Triết lý “People First” được thể hệ rõ trong cách Shiseido Cosmetics Việt Nam đầu tư vào phát triển nghề nghiệp, chăm lo đời sống cá nhân và thúc đẩy thành công chung của đội ngũ nhân viên. Đối với Shiseido Cosmetics Việt Nam, đầu tư cho con người không phải là hoạt động ngắn hạn mà là chiến lược dài hạn nhằm tạo nên sức mạnh nội tại hướng tới sự phát triển bền vững của tổ chức.

Trao cơ hội để mỗi cá nhân phát triển và tỏa sáng

Ngay từ khi gia nhập Shiseido Việt Nam, nhân viên được tham gia chương trình hội nhập toàn diện để hiểu rõ văn hóa, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển của công ty. Trong suốt hành trình nghề nghiệp, họ được tiếp cận đa dạng cơ hội học tập thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm, nền tảng học tập trực tuyến và các dự án thực tiễn.

Shiseido Việt Nam cũng tập trung phát triển đội ngũ lãnh đạo tương lai thông qua các chương trình phát triển nhân tài, kế hoạch kế nhiệm và cơ hội luân chuyển công việc. Văn hóa học tập không ngừng được thúc đẩy thông qua các buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức, workshop chuyên môn và chương trình trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng ban.

Nhân viên Shiseido Việt Nam nhận chứng nhận sau chương trình đào tạo nội bộ

Môi trường đa dạng và hội nhập

Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của Shiseido Việt Nam là sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự, với niềm tin rằng những góc nhìn khác biệt chính là nguồn cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo và giải pháp đột phá.

Shiseido luôn tiên phong trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tại Shiseido Cosmetics Vietnam, phụ nữ chiếm 80% lực lượng lao động ở nhiều cấp bậc khác nhau, bao gồm cả cấp quản lý và đội ngũ lãnh đạo điều hành.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện và hạnh phúc

Shiseido Cosmetics Việt Nam hiểu rằng hiệu suất làm việc bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng sức khỏe thể chất và tinh thần tích cực. Công ty triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện như khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe, các câu lạc bộ thể thao như Yoga, Zumba, pickle ball, Ngày hội Sức khỏe thường niên…

Bên cạnh đó, các hội thảo về dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần được tổ chức thường xuyên nhằm giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì nguồn năng lượng tích cực.

Giải đấu Shiseido Pickleball 2026 - một trong các hoạt động thể thao gắn kết nhân viên

Thúc đẩy văn hóa phản hồi và Tăng cường Gắn kết nhân viên

Nâng cao trải nghiệm nhân viên là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng của Shiseido Cosmetics Việt Nam. Hằng năm, Công ty thực hiện khảo sát Mức độ gắn kết nhân viên nhằm thu thập ý kiến phản hồi từ toàn thể nhân viên và chuyển hóa thành các kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải thiện môi trường làm việc.

Song song với đó là nhiều hoạt động gắn kết như team building, Ngày hội gia đình, các sự kiện nội bộ được tổ chức xuyên suốt trong năm nhằm tăng cường kết nối và xây dựng tinh thần đồng đội. Ngoài ra Shiseido thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng tập trung hỗ trợ giáo dục và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em. Năm 2025 Shiseido đã đến thăm trường tiểu học An Đức giao lưu cùng các em học sinh, tài trợ máy tính để bàn, sách vở, đồng phục, hỗ trợ học phí chương trình giáo dục STEM cũng như trao các xuất học bổng tới các bé.

Thăm và trao tặng học bổng, hỗ trợ học phí, công cụ dụng cụ học tập cho trường tiểu Học An Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Shiseido Family Day - Ngày hội gắn kết dành cho nhân viên và gia đình

Hoạt động Kick off meeting thường niên của đội ngũ Shiseido Cosmetics Việt Nam

Shiseido Cosmetics Việt Nam cam kết mang đến hệ thống đãi ngộ cạnh tranh và công bằng, bao gồm chính sách thưởng theo hiệu quả công việc, bảo hiểm sức khỏe mở rộng, các chương trình phúc lợi toàn diện và chính sách làm việc linh hoạt, tạo điều kiện để nhân viên phát triển sự nghiệp lâu dài.

Với Shiseido Việt Nam, thành công không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn được phản ánh qua sự phát triển, gắn kết và hạnh phúc của đội ngũ nhân viên. Văn hóa People First là cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc xây dựng một nơi làm việc nơi mọi cá nhân được lắng nghe, được trao quyền để tạo ra những giá trị tích cực cho bản thân, tổ chức và cộng đồng.

Shiseido là tập đoàn mỹ phẩm toàn cầu được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1872. Với danh mục sản phẩm tập trung vào các lĩnh vực chăm sóc da, trang điểm và nước hoa. Shiseido hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và được biết đến thông qua nhiều thương hiệu danh tiếng như Shiseido, Clé de Peau Beauté, Nars, Anessa, Elixir, D Program, Narciso Rodriguez và Issey Miyake.

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