Shop Jim Tồ là một đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé. Trong thời gian dài phát triển, Shop Jim Tồ đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều gia đình tại Thanh Hóa. Hiện hệ thống đang có đến 12 cơ sở đang hoạt động tại các khu vực trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa.

Không những thế, các kênh bán hàng online của Shop Jim Tồ như Fanpage hoặc các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiktok và Shopee cũng đang thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Shop Jim Tồ - Đơn vị kinh doanh mặt hàng mẹ bé tại Thanh Hoá

Hội tụ nhiều thương hiệu hàng đầu

Với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, Shop Jim Tồ hiện đang là nơi hội tụ của đầy đủ các thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới.

“Tại Jim Tồ, người tiêu dùng sẽ thấy sự hiện diện của nhiều thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Có thể nói, đến với Jim Tồ, các mẹ có thể tìm thấy tất cả nhu cầu cho mẹ và bé, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí”, đại diện Shop Jim Tồ cho hay.

Shop Jim Tồ - Nơi hội tụ nhiều thương hiệu danh tiếng

Theo đó, tại Shop Jim Tồ, khách hàng có thể tìm thấy đa dạng sản phẩm Vitamin cho mẹ và bé, sữa công thức, cháo, bột ăn dặm cũng như dòng sản phẩm tã - bỉm thì các thương hiệu đình đám.

Bên cạnh đó, các loại thiết bị gia dụng, quần áo, đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc mẹ bé… cũng đều là sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, đáp ứng nhu cầu cho mẹ từ giai đoạn mang thai đến sau sinh và cả trong hành trình khôn lớn của bé.

Không chỉ có hệ thống sản phẩm đa dạng mà không gian mua sắm tại các cơ sở của Shop Jim Tồ cũng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị. Hàng hóa tại các cơ sở được bày trí gọn gàng, khoa học, hiện đại mà gần gũi, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu sản phẩm và thoải mái mua sắm.

Không gian mua sắm sang trọng, gần gũi và đa dạng hàng hóa tại Shop Jim Tồ

Đội ngũ nhân sự của Shop Jim Tồ cũng luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng, giúp khách hàng chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách và mang lại hiệu quả cao. Hơn nữa, đội ngũ nhân sự tại Shop Jim Tồ không chỉ bán hàng mà còn đồng hành, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc con, giúp hành trình làm mẹ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn.

Shop Jim Tồ - Đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu

Shop Jim Tồ không chỉ là nơi hội tụ của các thương hiệu mà còn là đơn vị được các nhãn hàng đánh giá là đối tác quan trọng, mang tính chiến lược tại khu vực Thanh Hóa. Đây chính là một trong những yếu tố làm nên uy tín của Shop Jim Tồ tại địa bàn Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Shop Jim Tồ được công nhận là điểm bán toàn cầu của nhãn hàng Nature’s Way tại Việt Nam

Việc hợp tác với những thương hiệu danh tiếng không chỉ giúp Shop Jim Tồ mang đến sản phẩm chất lượng cao, mà còn thể hiện tầm vóc trong kinh doanh, góp phần nâng tầm thị trường mẹ và bé tại Thanh Hóa.

“Shop Jim Tồ hiểu rằng mỗi sản phẩm mẹ chọn cho bé không chỉ là hàng hóa, mà còn là niềm tin và tình yêu thương. Vì vậy, toàn bộ sản phẩm tại hệ thống đều là hàng chất lượng tốt, được bảo quản trong môi trường đạt chuẩn”, đại diện Shop Jim Tồ cho hay.

Theo chia sẻ của đại diện Shop Jim Tồ, trong tương lai, Shop Jim Tồ sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục khẳng định vị thế là “Chuyên gia của bé”, nơi mẹ Việt luôn tìm thấy sản phẩm tốt với giá hợp lý và dịch vụ tận tâm.

Shop Jim Tồ - Hệ thống mẹ và bé uy tín hàng đầu Thanh Hóa

Địa chỉ các cơ sở của Shop Jim Tồ:

1. 347 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

2. 306 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

3. 380 Lê Lai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

4. 378 Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

5. 41 Lê Hữu Lập, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

6. 22 Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

7. 114 Phú Thọ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

8. 353 An Dương Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá

9. 04 Đường Thanh Niên, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

10. 242 Khu Phố 2, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

11. 634 Lê Thái Tổ, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

12. Khu 4, Quán Lào, Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Website: jimto.vn

Hotline: 1800 0046

(Nguồn: Công ty Cổ phần Momkid Việt Nam)