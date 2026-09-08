Xuất phát từ mong muốn mang đến những sản phẩm lành mạnh, Công ty TNHH Dunata thành lập Shop Thiện Nhân 5272, thu hút hơn 126.000 người theo dõi trên nền tảng Facebook. Đây là nơi cập nhật thông tin sản phẩm, đồng thời là không gian kết nối, chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người tiêu dùng đông đảo.

Shop Thiện Nhân 5272. Ảnh: Công ty TNHH Dunata

Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức các món ăn vặt, thức uống thanh nhiệt chuẩn vị truyền thống tại nhà, Shop Thiện Nhân 5272 đã giới thiệu những set nguyên liệu món ăn ngon lành, bổ dưỡng, tiện lợi cho mọi gia đình.

Shop Thiện Nhân 5272 tập trung vào mảng chính là đồ ăn vặt và set nguyên liệu tự nấu với danh mục sản phẩm đa dạng. Theo đại diện Công ty TNHH Dunata, mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy tâm huyết, đảm bảo nguyên liệu đạt chuẩn, phương pháp chế biến tiện lợi.

Set nguyên liệu Trà Táo Đỏ Đông Trùng với công thức định lượng chuẩn xác, giúp người dùng dễ dàng pha chế thức uống bổ dưỡng tại nhà. Ảnh: Công ty TNHH Dunata

Các set nguyên liệu của Shop Thiện Nhân 5272 đã bao gồm công thức định lượng chuẩn xác, người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn đơn giản là đã có thể tự tay nấu ra những nồi chè, bát canh dưỡng sinh chuẩn vị như ngoài tiệm.

Đặc biệt, Chè Dưỡng Nhan 14 vị giàu dưỡng chất, Sâm Mát Lục Vị, Sâm Bổ Lượng giải nhiệt lý tưởng cho ngày hè; hay Nấm Dưỡng Sinh 16 Vị ngọt thanh tự nhiên, Trà Táo Đỏ Đông Trùng thơm dịu… là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe nổi bật, rất được người tiêu dùng yêu thích.

Thông qua Shop Thiện Nhân 5272, Công ty TNHH Dunata khẳng định cam kết nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ minh bạch, không chất bảo quản độc hại, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt.

Mới đây, Công ty TNHH Dunata đã nhận danh hiệu “Dấu ấn thương hiệu Việt tin dùng”, đặt dấu ấn mới cho sự tin yêu của người tiêu dùng cũng như giá trị trong việc nâng tầm nông sản Việt.

Đại diện Công ty TNHH Dunata nhận danh hiệu “Dấu ấn thương hiệu Việt tin dùng”

Theo đại diện Công ty TNHH Dunata, sự thành công của Shop Thiện Nhân 5272 không chỉ nằm ở con số doanh thu ấn tượng mà còn ở giá trị kết nối. Bằng sự tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất, đóng gói chỉn chu cùng thái độ phục vụ tận tâm, thương hiệu đã biến những nguyên liệu quen thuộc thành món quà sức khỏe ý nghĩa cho mọi nhà.

Trong tương lai, Shop Thiện Nhân 5272 khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nhiều dòng sản phẩm mới. Với sự đồng lòng của tập thể, thương hiệu tin tưởng sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, đưa các sản phẩm dinh dưỡng, đặc sản địa phương vươn xa hơn nữa trên bản đồ ẩm thực Việt.

(Nguồn: Công ty TNHH Dunata)