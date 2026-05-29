Khởi động từ tháng 3/2026, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” được Shopee triển khai định kỳ hằng tháng dành cho doanh nghiệp và nhà bán, tập trung vào các giải pháp nâng cao vận hành, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Với các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm đang tìm cách lấy lại đà phát triển, chương trình đào tạo của Shopee đang từng bước trở thành điểm tựa giúp họ nâng cao năng lực vận hành, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở ra hướng tăng trưởng mới.

Thực tế vận hành TMĐT: Thương hiệu lâu năm “mắc kẹt”, khó bứt phá tăng trưởng

Tuy cùng kinh doanh trên thương mại điện tử (TMĐT), nhưng mỗi nhà bán lại đối mặt với những bài toán tăng trưởng khác nhau. Với các thương hiệu hoạt động lâu năm, khó khăn lại nằm ở áp lực duy trì đà phát triển và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, theo chị Đỗ Thị Thanh Nhã, quản lý gian hàng Magic Việt Nam Store thuộc ngành điện gia dụng đã có 8 năm hoạt động trên sàn, thách thức lớn nhất chính là bài toán tăng trưởng dài hạn. Thực tế sau giai đoạn đầu phát triển nhanh, doanh nghiệp bắt đầu gặp khó trong việc phân bổ nguồn lực và duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định.

“Trước đây, đội ngũ chưa có hệ thống KPI hay chiến lược phân bổ chi phí phù hợp với quy mô gian hàng. Việc thiếu các phương pháp phân tích dữ liệu bài bản cũng khiến doanh thu khó duy trì đà tăng ổn định”, chị Nhã cho biết.

Từ các buổi đào tạo, nhiều nhà bán bắt đầu nhận ra những điểm cần cải thiện cho gian hàng TMĐT của doanh nghiệp

Tuy có những khó khăn khác nhau, nhưng điểm chung của nhiều nhà bán là nhu cầu vận hành chuyên nghiệp hơn, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu kinh doanh do nền tảng cung cấp, tối ưu nguồn lực và chi phí, hay cách quảng cáo, tăng lượt hiển thị hiệu quả... Đây cũng là những nội dung được Shopee và đối tác tập trung đào sâu chia sẻ, hướng dẫn trong các buổi đào tạo nhằm hỗ trợ nhà bán thích ứng tốt hơn với thị trường TMĐT, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Bước “lột xác” - tăng trưởng doanh thu 63% sau 1 tháng đào tạo

Thay vì chỉ cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” tập trung vào các tình huống thực tế trong lúc vận hành gian hàng để các nhà bán có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Với Magic Việt Nam Store, chương trình đào tạo đã mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán tăng trưởng dài hạn. Chị Nhã bắt đầu áp dụng kiến thức để xây dựng nội dung truyền thông mạng xã hội, kéo thêm lượng truy cập từ các nền tảng khác về gian hàng Shopee, đồng thời thiết lập lại hệ thống KPI và chiến lược phân bổ chi phí theo cách bài bản hơn.

Cách thức vận hành mới đã mang lại "trái ngọt" tức thì. Ngay từ tháng đầu tiên sau khi tham gia đào tạo, doanh thu của Magic Việt Nam Store đã tăng vọt 63%, lượng đơn hàng tăng gần 25%. Cho đến nay, mức độ tăng trưởng doanh thu trung bình của shop vẫn duy trì ổn định ở mức 30% mỗi tháng.

Magic Việt Nam Store tăng cường livestream trên Shopee Live, tối ưu hiển thị - hoạt động trong chiến lược phát triển gian hàng được áp dụng sau khi tham gia đào tạo của Shopee

“Nhờ chương trình đào tạo của Shopee, chúng tôi nắm rõ hơn về cách phân bổ dòng tiền để tối ưu chi phí hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng cho gian hàng thay vì vận hành theo kinh nghiệm như trước”, chị Nhã chia sẻ.

Từ câu chuyện của đội ngũ vận hành Magic Việt Nam Store có thể thấy ngay cả những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên TMĐT cũng cần liên tục nâng cấp năng lực vận hành và khả năng thích ứng. Thông qua chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, Shopee tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng nhà bán trong quá trình chuyển đổi tư duy vận hành, tối ưu hiệu quả kinh doanh và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn trên môi trường số.

Thế Định