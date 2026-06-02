Serenade of summer - Mùa hè đẹp nhất là show cá nhân thứ 18 của bộ đôi nhà thiết kế (NTK) Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng.

Nhiều năm qua, họ ghi dấu ấn với các dự án thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa quảng bá điểm đến và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Bộ đôi chọn tổ chức show diễn tại vịnh Lăng Cô (Huế) - địa điểm từng được Worldbays Club bình chọn top 30 Vịnh đẹp nhất thế giới. Địa điểm này được ví như bức tranh thiên nhiên, giao thoa giữa núi rừng hùng vĩ và đại dương bao la.

Toàn bộ sân khấu được thiết kế theo tinh thần tối giản, hòa vào thiên nhiên. Sàn runway, ánh sáng và âm nhạc được xây dựng từ cảm hứng địa phương, tái hiện khung cảnh một chiều hè bên biển với sự kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật và cảnh quan tự nhiên.

Nhà mốt dự kiến trình làng 68 thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của biển trời được khắc họa qua những chất liệu gắn liền với thiên nhiên như taffeta, organza, silk, linen… được khai thác để tái hiện hình ảnh đường chân trời, những đám mây mùa hè và ánh nắng phản chiếu trên mặt biển mùa hè.

Hoa dành dành là họa tiết chủ đạo của bộ sưu tập. Loài hoa với gam trắng tinh khôi và hương thơm thanh khiết trong mùa hè trở thành chất liệu cảm xúc xuyên suốt cho ngôn ngữ thiết kế của BST.

Vài tháng qua, 2 nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son cùng ê-kíp tiến hành khảo sát địa điểm, lấy cảm hứng sáng tạo. Họ quyết định tổ chức sự kiện ngoài trời vào lúc hoàng hôn để tạo nên không gian rực rỡ, tươi mới, vừa mang cảm giác hoài niệm.

Siêu mẫu Trương Thanh Trúc - đạo diễn catwalk cho biết sàn diễn sẽ dựng tối giản giúp bộ sưu tập hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên. Đường runway dài 250m đặt trên một bãi cát, bao quanh là biển, triền núi.

Show diễn ra ngày 3/7, quy tụ khoảng 200 khách mời gồm hoa hậu, á hậu, diễn viên, ca sĩ và 60 người mẫu chuyên nghiệp.

"Không chỉ 1 bộ sưu tập, chúng tôi muốn mang thông điệp về vẻ đẹp của mùa hè bằng cảm nhận tất cả giác quan. Đây cũng là cách để giới thiệu hình ảnh thời trang Việt Nam đương đại gắn liền với thiên nhiên, văn hóa đến với bạn bè quốc tế", bộ đôi chia sẻ.

