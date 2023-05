Sau show diễn Vùng trời bình yên, bộ đôi Vũ Ngọc và Son tiếp tục trở lại với Hội An để tổ chức show mùa hè mang tên Phương Đông rực rỡ - Colors of the heart.

Chợ Hội An trở thành địa điểm diễn ra show thời trang của Vũ Ngọc và Son.

Khu vực chợ Hội An được NTK chọn là địa điểm chính cho sự kiện lần này. Sàn runway dài 150 m dọc theo phố cổ từ chợ Hội An sẽ được thắp sáng bởi hơn 1000 chiếc đèn lồng đỏ được sản xuất riêng cho sự kiện. Khoảnh khắc hoàng hôn và chiều dần buông là thời điểm lý tưởng để bộ đôi giới thiệu hơn 100 mẫu thiết kế mới nhất.

Chiếc đèn lồng - hình ảnh gắn liền với xứ Hội sẽ xuất hiện rực rỡ trong show diễn lần này. Đây cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhà mốt để họ thiết kế lên những mẫu trang phục trong BST.

2 NTK bên nghệ nhân ưu tú Huỳnh Văn Ba - người đưa đèn lồng trở thành hình ảnh đặc trưng của Hội An.

"Trong quá trình thăm thú Hội An, chúng tôi tình cờ biết đến câu chuyện của nghệ nhân làm đèn lồng hơn 90 tuổi Huỳnh Văn Ba, cùng câu nói đầy niềm kiêu hãnh 'Đèn lồng là linh hồn của Hội An'. Hình ảnh rực sắc mà mờ ảo rất Á Đông của phố Hội đã cho chúng tôi nhiều cảm hứng đặc biệt để sáng tạo", nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú chia sẻ.

NTK Đinh Trường Tùng chia sẻ thêm bên cạnh đèn lồng, họa tiết lá tre cũng là một trong những cảm hứng mà họ muốn khai thác. Đèn lồng được làm từ tre nứa, mối liên kết này càng làm rõ tinh thần Á Đông trong các thiết kế.

Một số thiết kế cảm hứng lá tre được NTK hé lộ.

Hai nhà thiết kế cho biết thông qua show diễn, họ mong muốn giới thiệu vẻ đẹp quang cảnh, con người Hội An cũng như tôn vinh giá trị ngành thủ công mỹ nghệ của Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần quảng bá du lịch, văn hóa.

Show Phương đông rực rỡ dự kiến diễn ra ngày 28/7 tại Hội An. 200 khách mời bao gồm các nghệ sĩ hàng đầu như: diva Thanh Lam, danh ca Cẩm Vân, Tùng Dương, Lệ Quyên, Lý Nhã Kỳ, Hòa Minzy, Minh Hằng... và các siêu mẫu Vũ Thu Phương, Minh Tú, Anh Thư cùng 80 người mẫu tham gia trình diễn.