Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đồng hành cùng Ban tổ chức, góp phần mang đến những trải nghiệm văn hóa chuyên nghiệp

Thai Festival 2026 hiện lên như một bức tranh đa sắc giữa lòng Thủ đô, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Là sự kiện đối ngoại thường niên quy mô lớn, lễ hội năm nay mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu kỷ niệm nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan bền chặt.

Tại lễ hội, khách tham dự được hòa mình trong các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm không gian lễ hội Songkran, các sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ Thái Lan; thưởng thức ẩm thực Thái; khám phá và trải nghiệm các workshop thủ công Thái và trò chơi truyền thống...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya chia sẻ: Quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đã đạt được dấu mốc quan trọng khi hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Sự kiện năm nay còn tôn vinh di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit, người đã cống hiến trọn đời để bảo tồn và phát triển nghệ thuật và văn hoá truyền thống Thái Lan, đặc biệt là việc sáng tạo ra 8 mẫu trang phục truyền thống Thái Lan.

Không gian văn hoá đa sắc màu tại Hoàng Thành Thăng Long

Với hành trình 10 năm phát triển và mở rộng kết nối quốc tế, Bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand đã chứng minh là một thương hiệu thẩm mỹ có chiều sâu về chuyên môn, sở hữu công nghệ tạo hình vóc dáng quốc tế và luôn đặt sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam.

Là bệnh viện thẩm mỹ với các lĩnh vực về tạo hình thẩm mỹ, nâng ngực, nâng mũi, cấy hút mỡ, trẻ hoá da… SIAM Thailand đã tìm tòi, học hỏi và áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe của y học Thái Lan để phù hợp với vóc dáng người Việt.

“Với phong cách thẩm mỹ không rập khuôn, chúng tôi tập trung vào việc xử lý hình thể một cách uyển chuyển, giúp mỗi cá nhân sở hữu diện mạo hoàn mỹ nhưng vẫn giữ trọn bản sắc riêng.

Đồng hành cùng chương trình Thai Festival 2026 là niềm vinh dự của SIAM Thailand, cũng là bước đi chiến lược trong hành trình khẳng định thương hiệu Việt tại các sự kiện quốc tế, hướng tới những chương hợp tác mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt - Thái ngày càng bền chặt, sâu sắc và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, đại diện SIAM Thailand chia sẻ.

(Nguồn: SIAM Thailand)