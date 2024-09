Theo trang Oddity Central, cô Hirase Airi, một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Nhật Bản, đã chi hơn 20 triệu yen (140.000 USD) cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hoàn toàn ngoại hình.

Khi so sánh bức ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ, Airi như hai người khác nhau. Cô gái trẻ cho hay, nếu không có sự nỗ lực trong vài năm qua, cô sẽ không thể có được vị trí như ngày hôm nay. Ngoài việc có hơn 2 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội, Airi còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, và làm “ring girl” (người mẫu xinh đẹp xuất hiện giữa các vòng đấu tại những trận đấu thể thao đối kháng hạng nặng).

Hirase Airi chia sẻ hình ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Oddity Central

Cô đang có cuộc sống đáng mơ ước, và tất cả là nhờ sự thay đổi ngoại hình 180 độ. Cô khẳng định, bản thân ủng hộ chuyện làm đẹp, bởi nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người theo hướng tốt đẹp hơn.

Ngay từ khi còn nhỏ, Airi đã bị bạn bè trêu chọc và thậm chí bắt nạt chỉ ngoại hình "không hấp dẫn". Vài tháng trước, cô đã đăng một vài video về sự thay đổi ngoạn mục của mình lên YouTube bao gồm một số bức ảnh thời thơ ấu, và mọi người đã bị sốc khi so sánh. Khi bước vào tuổi thiếu niên, Airi vẫn bị bắt nạt, và từ đó quyết tâm sẽ thay đổi ngoại hình ngay khi có thể.

Do chỉ mới tốt nghiệp trung học, Airi không thể xin được công việc ổn định và lương cao. Do đó, cô chọn những công việc chân tay như nhân viên an ninh, hoặc chuyển đồ. Cô thực hiện lối sống cực kỳ tiết kiệm để có thể gom đủ tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay khi tiết kiệm được 10 triệu yen, cô đã đi làm đẹp. Sau quá trình phẫu thuật, khuôn mặt của cô gái trẻ đã trở nên vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.

Cô đã chuyển từ công việc chân tay sang xuất hiện trong các chương trình truyền hình nổi tiếng, và có hàng triệu người theo dõi trực tuyến. Mặc dù một số người coi phẫu thuật thẩm mỹ là cái bẫy, song Airi vẫn khuyến khích những người thiếu tự tin vì ngoại hình nên phẫu thuật thẩm mỹ ở mức độ vừa phải để thay đổi diện mạo.