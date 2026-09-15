Yamaha 125ZR là một trong những mẫu xe 2 thì từng được giới chơi xe tại Việt Nam đặc biệt ưa chuộng. Sở hữu thiết kế underbone thể thao, động cơ 2 thì 125cc và âm thanh đặc trưng, 125ZR cùng những mẫu xe như Suzuki RGV từng tạo nên một thú chơi riêng trong cộng đồng chơi xe máy.

Dù đã ngừng sản xuất, 125ZR vẫn được săn tìm trên thị trường xe cũ, đặc biệt những phiên bản giới hạn, xe có tình trạng tốt hoặc sở hữu biển số đẹp. Giá trị của những chiếc xe này vì thế không chỉ nằm ở khả năng vận hành mà còn đến từ phiên bản, độ hiếm, mức độ nguyên bản và biển số.

Chiếc xe đang được một cửa hàng tại TP.HCM chào bán thuộc phiên bản Yamaha 125ZR Movistar H030, được sản xuất giới hạn 5.000 chiếc. Xe mang số thứ tự 0086/5000, thuộc nhóm những chiếc có số thứ tự khá thấp trong cả series.

125ZR Movistar gây chú ý với bộ tem và màu sơn xanh lấy cảm hứng từ đội đua Yamaha Movistar MotoGP. Đây là một trong những phiên bản được Yamaha sản xuất với số lượng giới hạn, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích dòng xe 2 thì và phong cách xe đua.

Không chỉ có phiên bản đặc biệt, chiếc xe còn được chủ nhân đầu tư nhiều món đồ chơi. Hệ thống giảm xóc được nâng cấp bằng phuộc Nitron, trong khi mâm xe sử dụng loại mâm CNC. Cụm phanh cũng được thay thế bằng các chi tiết của Brembo, gồm tay thắng, heo phanh và ben Brembo.

Xe được trang bị đồng hồ Koso RX4, thay cho cấu hình nguyên bản. Đây là mẫu đồng hồ điện tử được nhiều người chơi xe sử dụng khi nâng cấp những chiếc xe theo hướng thể thao và hiệu suất.

Phần động cơ cũng được can thiệp khá sâu. Theo thông tin từ cửa hàng, chiếc 125ZR được làm full máy 56 mm tại một cơ sở trên đường Lê Văn Sỹ, đồng thời sử dụng 4 món BXC SC3 của Mỹ.

Như vậy, chiếc xe hiện đã được nâng cấp động cơ và hệ thống phanh, giảm xóc khiến chiếc 125ZR mang thêm dấu ấn của chủ xe, bên cạnh giá trị vốn có của một phiên bản giới hạn.

Điểm đặc biệt nhất trên chiếc xe nằm ở biển số ngũ quý 9. Dãy số 99999 thường được giới chơi xe xếp vào nhóm biển số đẹp, có giá trị sưu tầm cao. Số 9 cũng thường được quan niệm là con số mang ý nghĩa về sự lâu dài, bền vững, do đó biển ngũ quý 9 tạo sức hút riêng đối với những người chơi biển số.

Với những chiếc xe biển số đẹp, giá trị giao dịch không có một mức cố định mà phụ thuộc vào từng biển, tình trạng xe và thỏa thuận giữa người mua, người bán. Trong trường hợp này, biển ngũ quý 9 được xem là một trong những yếu tố góp phần đưa giá chào bán chiếc 125ZR lên mức gần 1 tỷ đồng.

Cửa hàng hiện đưa ra mức giá 999 triệu đồng cho chiếc Yamaha 125ZR Movistar H030. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với giá bán ban đầu của mẫu xe, nhưng mức chênh lệch không chỉ đến từ bản thân chiếc 125ZR. Phiên bản giới hạn 5.000 chiếc, số thứ tự 0086/5000, loạt đồ chơi hàng hiệu và đặc biệt là biển số ngũ quý 9 đều được cộng vào giá trị của chiếc xe.

Ở thị trường xe máy sưu tầm tại Việt Nam, những mẫu xe 2 thì như Yamaha 125ZR vẫn có một nhóm khách hàng riêng. Với chiếc Movistar này, sự kết hợp giữa phiên bản giới hạn, số thứ tự thấp, đồ chơi nâng cấp và biển số ngũ quý 9 khiến nó trở thành một trong những chiếc 125ZR có giá chào bán đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!