Trao đổi với VietNamNet, chủ nhân chiếc xe cho biết, đây là chiếc Honda Dream II với đầu số máy 51 (sản xuất khoảng năm 2000–2002) thuộc nhóm những đời cuối cùng trước khi chính thức dừng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam vào năm 2003.

Honda Dream Thái 24 năm tuổi giá gần 140 triệu ở Hà Nội

Đáng chú ý, chiếc xe đã có khoảng 24 năm tuổi nhưng vẫn giữ được tình trạng nguyên bản, từ ngoại hình đến động cơ.

"Xe có tình trạng "mộc nguyên bản zin chất gần như hoàn hảo", xe chỉ thay đúng đôi lốp", chủ xe chia sẻ.

Về ngoại hình, mặc dù đã trải qua hơn hai thập kỷ, tổng thể chiếc xe vẫn giữ được nét mộc mạc, nguyên bản với chất sơn sáng bóng, tem lửa đặc trưng, lốc máy còn rất mới.

Tổng thể chiếc xe vẫn giữ được nét mộc mạc, nguyên bản với chất sơn sáng bóng, tem lửa đặc trưng, lốc máy còn rất mới.

Chiếc Dream sở hữu thiết kế quen thuộc của dòng Dream II với kiểu dáng nhỏ gọn, phần yếm đặc trưng, bình xăng đặt dưới yên, yên dài và cụm đèn pha vuông. Các chi tiết trên xe được giữ theo phong cách nguyên bản, không có dấu hiệu thay đổi theo hướng hiện đại hóa.

Biển số 2277 cũng là một điểm đáng chú ý. Dãy số gồm hai cặp số giống nhau tạo sự cân đối. Với một chiếc xe được định hướng tới người chơi và sưu tầm, biển số cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt so với những chiếc Dream cùng đời.

Điểm được chủ xe nhấn mạnh nhất vẫn là đầu máy 51. Với người chơi Dream Thái, những chiếc xe đời cuối nhưng còn giữ được máy móc và linh kiện nguyên bản thường được quan tâm bởi độ hiếm ngày càng tăng theo thời gian.

Các chi tiết trên xe được giữ theo phong cách nguyên bản, không có dấu hiệu thay đổi theo hướng hiện đại hóa.

Honda Dream II sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích gần 100cc, kết hợp hộp số 4 cấp. Động cơ có kết cấu đơn giản, phù hợp với kiểu dáng nhỏ gọn của xe. Chủ nhân chiếc Dream cho biết động cơ vẫn hoạt động tốt, "nổ như bom".

Ở thời điểm mới xuất hiện tại Việt Nam, Dream Thái từng là mẫu xe có giá trị cao và được nhiều người coi như một tài sản. Sau nhiều năm, mẫu xe này vẫn duy trì sức hút trong một bộ phận người chơi xe cổ, đặc biệt là những chiếc còn giữ được độ nguyên bản cao. Có những chiếc được giữ gìn từ khi mua mới, gần như không sử dụng hoặc chỉ vận hành trong thời gian ngắn rồi cất giữ. Theo thời gian, số lượng xe đạt tình trạng này ngày càng ít, khiến giá chào bán trên thị trường xe cũ có sự chênh lệch rất lớn.

Với chiếc Dream Thái đầu máy 51 đang được chào bán tại Hà Nội, mức giá 139 triệu đồng cao hơn nhiều lần so với giá của những chiếc Dream cũ thông thường cũng như những chiếc xe máy số đời mới hiện nay trên thị trường.

Nguồn ảnh: Đặng Quân

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