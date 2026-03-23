Một lớp cơ sở hạ tầng trọng yếu mới đang hình thành ngay trên đầu chúng ta.

Quỹ đạo Trái đất tầm thấp (Low Earth Orbit - LEO) - được NASA định nghĩa là dải không gian ở độ cao từ 2.000 km trở xuống - đang phát triển nhanh chóng từ một lĩnh vực kỹ thuật ngách thành một trong những môi trường có tầm quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21.

Khu vực này làm nền tảng cho điều hướng toàn cầu, viễn thông, quốc phòng và kết nối mạng lưới, đồng thời đang chứng kiến một làn sóng đầu tư khổng lồ.

Các vệ tinh LEO, với lợi thế gần Trái đất, mang lại thời gian phản hồi nhanh hơn, giảm chi phí phóng và tăng tốc độ liên lạc. Khác với các vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn, chúng không nằm cố định phía trên một điểm của Trái đất mà thường hoạt động theo các chòm sao vệ tinh để tối đa hóa phạm vi phủ sóng toàn cầu.

Các quỹ đạo cao hơn, chẳng hạn như Quỹ đạo Trái đất tầm trung (Medium Earth Orbit - MEO) và Quỹ đạo địa tĩnh (Geostationary Orbit - GEO), là nơi đặt cơ sở hạ tầng vệ tinh lâu đời, nhưng chúng phải chịu các ràng buộc hoạt động cứng nhắc hơn.

Starlink của SpaceX đang thống trị không gian quỹ đạo tầm thấp với hơn 9.500 vệ tinh. Ảnh: SpaceX

Theo báo cáo Space IQ theo dõi hoạt động khởi nghiệp và xu hướng đầu tư trong nền kinh tế vũ trụ, hơn 45 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực này đã được ghi nhận trong năm 2025, tăng mạnh so với mức dưới 25 tỷ USD của năm 2024.

"Quyền tiếp cận quỹ đạo đang trở thành một tài sản chiến lược giống như các bến cảng, cáp mạng hoặc lưới điện trên Trái đất", Carlos Moreira, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng và bán dẫn Thụy Sĩ Wisekey, chia sẻ với CNBC.

Sự bành trướng của các gã khổng lồ công nghệ

Ví dụ rõ nét nhất về sự chuyển dịch này là mạng lưới vệ tinh đang mở rộng nhanh chóng của Elon Musk. Công ty tên lửa SpaceX của ông hiện vận hành chòm sao Starlink với hơn 9.500 vệ tinh.

Công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới này bằng cách bổ sung hàng nghìn vệ tinh nữa. SpaceX cũng đề xuất một dự án thậm chí còn lớn hơn: một hệ thống trung tâm dữ liệu quỹ đạo chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể bao gồm tới một triệu vệ tinh trong tương lai.

Tuy nhiên, SpaceX không đơn độc. Mới tuần trước, Nvidia công bố một nền tảng mới nhằm đưa điện toán trí tuệ nhân tạo lên quỹ đạo. Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ các trung tâm dữ liệu quỹ đạo, tình báo không gian địa lý và các hoạt động vũ trụ tự động.

"Điện toán không gian, biên giới cuối cùng, đã đến", CEO Jensen Huang tuyên bố tại hội nghị GTC 2026 ở San Jose (Mỹ). Ông cho biết cách tiếp cận này có thể biến các trung tâm dữ liệu quỹ đạo thành công cụ khám phá và biến tàu vũ trụ thành các hệ thống tự điều hướng.

Dự án Amazon LEO - trước đây gọi là Project Kuiper - lên kế hoạch triển khai hơn 3.000 vệ tinh vào LEO. Đầu năm nay, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt thêm 4.500 vệ tinh để triển khai trong tương lai. Trong khi đó, Blue Origin, do Jeff Bezos thành lập, dự kiến sẽ phóng hơn 5.000 vệ tinh vào cuối năm 2027.

Tại châu Âu, mạng lưới vệ tinh LEO OneWeb của Eutelsat hiện có hơn 600 vệ tinh. Mặc dù hiện đang hoạt động ở quy mô nhỏ hơn nhiều, Pháp hy vọng công ty này cuối cùng sẽ đủ sức cạnh tranh với Starlink của Musk và đã cam kết khoản đầu tư 1,35 tỷ euro (1,58 tỷ USD) vào Eutelsat, trở thành cổ đông lớn nhất với khoảng 30% cổ phần.

Trung Quốc cũng đã đệ trình kế hoạch cho hơn 200.000 vệ tinh phân bổ trên 14 chòm sao. Quy mô của các đợt triển khai theo kế hoạch này thể hiện một sự thay đổi căn bản trong cách thức không gian sẽ được sử dụng, quản lý và thương mại hóa.

Thời điểm vàng cho dòng vốn đầu tư

Hơn 400 tỷ USD đã được đầu tư vào nền kinh tế vũ trụ kể từ năm 2009, trong đó Mỹ đóng góp hơn một nửa, tiếp theo là Trung Quốc, theo Space Capital.

CEO Space Capital Chad Anderson cho biết ngành công nghiệp này vẫn đang trong "những hiệp đầu của một chu kỳ cơ sở hạ tầng kéo dài nhiều thập kỷ". Ông lưu ý rằng mặc dù lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn tiến hóa ban đầu, nó đã đủ trưởng thành để mang lại những cơ hội ý nghĩa trên thị trường đại chúng.

Khoảng một chục công ty vũ trụ đã niêm yết công khai và dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty nữa trong năm tới, bao gồm cả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) rất được mong đợi của SpaceX. Anderson nhận định sự kiện này có thể đánh dấu "khoảnh khắc Netscape" của lĩnh vực vũ trụ - một sự kiện then chốt định hình lại kỳ vọng của nhà đầu tư và thu hút dòng vốn rộng lớn hơn vào thị trường.

Tuy nhiên, khi đà tăng trưởng mạnh lên và hoạt động thương mại tăng tốc, ông Moreira từ Wisekey cảnh báo sự mở rộng này phải được "quản lý với mức độ nghiêm túc ngang bằng với chủ quyền kỹ thuật số trên Trái đất".

Ông lập luận, không gian nên tiếp tục là một miền mang lại lợi ích cho nhân loại - hỗ trợ kết nối, khám phá khoa học và tăng trưởng kinh tế - thay vì trở thành một nơi cạnh tranh mất kiểm soát và rủi ro mang tính hệ thống.

Rủi ro về rào cản pháp lý

Một thách thức lớn đối với sự tăng trưởng của thị trường là sự phân mảnh trong quản trị LEO và hệ thống hoạt động nhiều lớp của nó.

Ở cấp độ quốc tế, Hiệp ước Ngoài không gian (Outer Space Treaty) quy định các quốc gia phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động không gian được thực hiện dưới quyền tài phán của họ, trong khi các hướng dẫn giảm thiểu mảnh vỡ không gian của Liên Hợp Quốc cung cấp các nguyên tắc bền vững không mang tính ràng buộc.

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) quản lý việc phân bổ phổ tần số toàn cầu, giúp ngăn chặn nhiễu sóng và duy trì hoạt động ổn định trên các mạng lưới viễn thông. Song song với các cơ chế chính thức này, các nhóm công nghiệp như Liên minh An toàn Không gian thúc đẩy các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất mang tính tự nguyện.

Sau đó, các cơ quan chức năng quốc gia sẽ giám sát hoạt động. Ví dụ, tại Mỹ, FCC cấp phép cho các chòm sao vệ tinh và việc sử dụng phổ tần số, còn Cục Hàng không Liên bang (FAA) giám sát các hoạt động phóng và quay trở lại bầu khí quyển.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lập luận rằng các khuôn khổ hiện tại không còn phù hợp.

Raza Rizvi, luật sư lĩnh vực TMT (Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông) tại Simmons & Simmons, cho biết phần lớn cấu trúc pháp lý hiện nay được thiết kế xoay quanh các điều kiện dễ dự đoán hơn của quỹ đạo GEO. "Giờ đây, khi chúng ta bước vào một môi trường rủi ro cao hơn, phức tạp hơn ở LEO, chúng ta vẫn chưa có các công cụ pháp lý cụ thể để quản lý công nghệ mới này".

Siamak Hesar, CEO của công ty tình báo không gian Kayhan Space, cho rằng các quy định hiện hành được xây dựng cho các chương trình không gian chậm chạp do nhà nước dẫn dắt và "các quy định cần phải tiến hóa theo quy mô phát triển của ngành công nghiệp".

Ông lưu ý quy định hiện nay cần một "góc nhìn mới", vì các nhà điều hành thương mại, chứ không phải các chính phủ, đang trở thành những người sử dụng không gian chính. Sự chuyển dịch từ hoạt động do nhà nước dẫn dắt sang hoạt động thương mại cũng đang định hình lại cách các nhà lãnh đạo ngành nhìn nhận cơ hội phía trước.

Martijn Rogier van Delden, Giám đốc Phân khúc Tiêu dùng Châu Âu của Amazon LEO, nhận thấy "cơ hội to lớn" đối với các vệ tinh LEO trong việc kết nối hàng tỷ người, mô tả đây là "kẻ thay đổi cuộc chơi để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số”.

(Theo CNBC)