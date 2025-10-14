“Siêu hội chợ” dự kiến đón 500.000 lượt khách/ngày

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu 2025 có quy mô hơn 130.000 m2, với 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, kỳ vọng đón 500.000 lượt khách/ngày.

Theo Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Thu 2025 được ví như “siêu hội chợ sáu nhất”, gồm: Quy mô lớn nhất với không gian, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh, hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Sự kiện là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia - thương hiệu hàng Việt Nam, Thứ trưởng Tân chia sẻ.

Bộ Công Thương công bố loạt thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: MOIT

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết, Hội chợ Mùa Thu sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm, là nơi quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics trong nước và quốc tế. Hội chợ không chỉ quảng bá hàng Việt Nam, mà còn tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký của khoảng 170 doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, cùng hơn 300 nhà mua hàng nước ngoài muốn đến Việt Nam tham dự hội chợ.

"Hội chợ có vai trò quan trọng trong việc xúc tiến ngoại thương và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam, thể hiện vị thế của nước ta trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô ngoại thương hàng đầu thế giới", ông Phú khẳng định.

Về phía doanh nghiệp trong nước, do nhu cầu vượt xa số lượng gian hàng nên Ban tổ chức sẽ sàng lọc kỹ lưỡng để lựa chọn những đơn vị tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nặng, công nghiệp tiêu dùng, dịch vụ, thương mại và hàng hóa phục vụ dân sinh...

Khám phá Việt Nam qua 5 phân khu chủ đề

Theo Bộ Công Thương, không gian Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước, gồm:



Phân khu “Thu Thịnh vượng” - Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ: Do Bộ Công Thương chủ trì, quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất và thương mại chủ lực của cả nước. Khu này tập trung các sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ thương mại, logistics và năng lượng xanh.

Phân khu “Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương”: Do Bộ VH-TT&DL chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tại đây, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực hòa quyện, thể hiện bản lĩnh sáng tạo và sức sống văn hóa Việt.

Phân khu “Tinh Hoa Thu Hà Nội”: Do UBND TP Hà Nội chủ trì, tái hiện nét văn hóa Thủ đô qua không gian OCOP, làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch và trình diễn nghệ thuật. Mỗi gian hàng ở đây là một lát cắt của Hà Nội - thanh lịch, tinh tế nhưng không kém phần hiện đại.

Phân khu “Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu”: Do Bộ Công Thương phối hợp với 34 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức. Mỗi địa phương có gian hàng 200m2 trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng như nông - lâm - thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và chỉ dẫn địa lý. Đây được ví như “linh hồn của hội chợ”, nơi nông sản vùng miền được kết nối với thị trường trong nước và quốc tế.

Phân khu “Thu Gia Đình”: Do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Vingroup/VEC tổ chức mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm đa dạng gồm thời trang, nội thất, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, giải trí, ẩm thực và công nghệ.

Ngoài ra, còn có chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động như trò chơi, hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Ẩm thực “Thu Mỹ Vị” diễn ra tại Sân Nam, mở ra không gian rực rỡ sắc thu và chan hòa hương vị Việt.