Công điện của Thủ tướng nêu rõ, để thúc đẩy thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8%, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cùng các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 trong tháng 10.

Qua đó, tạo kênh xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng; kết nối các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Để tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu năm 2025, dự kiến từ ngày 20/10 đến 5/11, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức hội chợ trên toàn bộ không gian tại VEC, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh và an toàn.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng.

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: BRG

Bộ VH-TT&DL tổ chức không gian và các hoạt động văn hóa, giới thiệu và khai thác giá trị thương mại của các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, các chương trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa khác trong thời gian tổ chức hội chợ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn và bố trí kinh phí để tổ chức hội chợ theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quảng bá rộng rãi thông tin về hội chợ đến các doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại; đồng thời mời doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại tham gia; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến giao lưu, hợp tác và kết nối kinh tế với Việt Nam.

Các bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố tham gia hội chợ và huy động, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ; quảng bá rộng rãi thông tin về hội chợ... bảo đảm các sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Vingroup trong việc truyền thông; bố trí và tăng cường các tuyến phương tiện công cộng đưa, đón khách tham quan hội chợ; khẩn trương nghiên cứu mở rộng các đoạn, tuyến giao thông kết nối với VEC.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở trung ương và địa phương tích cực, chủ động tham gia Hội chợ, xem xét, lựa chọn các mặt hàng đặc sắc, tiêu biểu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, nâng cao xúc tiến thương mại và đầu tư.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo thường xuyên mọi mặt trong việc tổ chức hội chợ.