Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên án nhóm 20 bị cáo trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hoạt động trá hình dưới dạng kêu gọi đầu tư Forex. Người cầm đầu đường dây lừa đảo này là bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, ở TPHCM) bị tuyên án 18 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 13 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2022- 5/2023, Bùi Trung Đức cùng các đồng phạm đã cấu kết với nhau thành lập, duy trì hoạt động các công ty “ma” và sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận (kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng) thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

Dù không được cấp giấy phép, nhưng Đức cùng đồng bọn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Cáo buộc chỉ ra thủ đoạn phạm tội của đường dây lừa đảo này như sau: Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting… để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Bản chất các trang web trên được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các bị cáo đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các công ty.

Khách hàng chơi Forex trên trang web trên thực tế là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng được tuyển dụng và đào tạo về quy trình đã được lập sẵn để dụ dỗ bị hại tham gia thông qua mạng xã hội, qua việc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin, sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm tạo sự tin tưởng để bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý.

Ban đầu khách hàng được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút về tài khoản. Khi “cá đã cắn câu”, nhân viên sẽ tiếp tục chăm sóc khách hàng, dụ dỗ họ nạp tiền cho đến khi hết khả năng tài chính, bị thua hết tiền.

Lúc này nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp tục đưa ra các thông tin để bị hại nghĩ việc thua là do yếu tố khách quan; nhưng về bản chất, dòng tiền của khách hàng không được sử dụng để họ tham gia chơi Forex.

Với thủ đoạn trên, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 12 người bị hại tổng số hơn 11,1 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 6,7 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Bùi Trung Đức được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Lời khai về mối quan hệ với Mr Pips Phó Đức Nam

Trong vụ án này, Phó Đức Nam (SN 1994) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990) cùng rất nhiều đối tượng khác có liên quan, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý nên Công an Hà Nội đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.

HĐXX cho hay đã có giấy triệu tập Mr Pips Phó Đức Nam ra tòa nhưng nhân vật này không có mặt.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Đức khai chỉ biết Mr Pips Phó Đức Nam là người cùng công ty, có đi ăn uống cùng nhưng không nói chuyện với nhau về công việc. Bản thân bị cáo không nhận chỉ đạo, cũng không làm việc với Mr Pips.

Về 5 chiếc chìa khóa "siêu xe" thuộc các dòng Mercedez, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo này khai: "Toàn xe đi mượn, có được đi bao giờ đâu". Theo lời khai của Đức, việc thuê xe sang là để làm hình ảnh mình giàu có, như vậy nhân viên mới dốc lòng theo mình làm việc.