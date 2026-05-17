Xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026, Cara Delevingne thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế đen gợi cảm đến từ Tom Ford.

Bộ váy cổ yếm nổi bật với phần lưng hở hoàn toàn cùng chi tiết bèo nhún 3D chạy dọc thân váy. Thiết kế còn có đường khoét sâu kéo dài xuống gần eo, kết hợp các lớp vải xếp ly xuyên thấu, giúp người đẹp 34 tuổi khoe vẻ gợi cảm ở góc nghiêng.

Người đẹp hoàn thiện diện mạo bằng đôi hoa tai kim cương cỡ lớn, tạo điểm nhấn sang trọng trên thảm đỏ.

Nhan sắc quyến rũ của nữ siêu mẫu Cara Delevingne.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ siêu mẫu nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế.

Phong cách nổi loạn vốn là dấu ấn quen thuộc của Cara Delevingne trong thời gian gần đây. Hồi tháng 1, cô từng gây chú ý khi diện váy đen xẻ sâu phối cùng áo choàng ren xuyên thấu trong buổi đi chơi cùng Samara Weaving.

Cara Delevingne sinh năm 1992 tại London, là người mẫu và diễn viên nổi tiếng của Anh. Cô được biết đến toàn cầu nhờ phong cách cá tính và hành trình chuyển mình từ biểu tượng thời trang sang diễn viên Hollywood. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp tại Storm Model Management vào năm 2009 và nhanh chóng được ví như “Kate Moss thế hệ mới”.

Cara Delevingne ra mắt diễn xuất qua bộ phim Anna Karenina, trước khi tạo bước đột phá với vai Margo trong Thị Trấn Giấy. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án nổi bật như Biệt Đội Cảm Tử (2016), Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh...

