Sabrina Carpenter xuất hiện nổi bật tại show thời trang Cruise ở Los Angeles với nhan sắc quyến rũ và phong cách gợi cảm.

Nữ ca sĩ 27 tuổi lựa chọn thiết kế váy voan xuyên thấu thuộc bộ sưu tập của Jonathan Anderson. Bộ trang phục có phần cổ cao thanh lịch nhưng sử dụng chất liệu xuyên thấu ở thân trên, để lộ bộ nội y ren trắng bên trong theo phong cách táo bạo.

Nhan sắc quyến rũ của Sabrina Carpenter.

Phong cách “nửa kín nửa hở” tiếp tục khẳng định hình ảnh gợi cảm mà Sabrina Carpenter theo đuổi trong thời gian gần đây.

Trước đó tại Coachella 2026, nữ ca sĩ cũng gây chú ý với loạt trang phục lấy cảm hứng từ nội y. Tại Met Gala 2026, cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi diện thiết kế màu đen được tạo từ chất liệu mô phỏng cuộn phim điện ảnh.

Sabrina Carpenter (tên đầy đủ Sabrina Annlynn Carpenter), sinh năm 1999 tại Pennsylvania. Cô hiện là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của thế hệ mới với loạt bản hit toàn cầu như Espresso, Please Please Please, Manchild...

Ở tuổi 27, nữ ca sĩ đã giành 2 giải Grammy ở các hạng mục Trình diễn Pop Solo xuất sắc và Album Giọng Pop xuất sắc.

Ngoài âm nhạc, Sabrina còn tham gia nhiều dự án phim ảnh như Law & Order: Special Victims Unit, The Goodwin Games, Austin & Ally, Girl Meets World...

