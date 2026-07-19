Siêu mẫu Winnie Harlow vừa đăng tải loạt ảnh diện trang phục liền thân họa tiết da ngựa vằn xuyên thấu cùng kính che nắng đồng điệu, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong loạt ảnh, người đẹp tự tin khoe vóc dáng quyến rũ khi dạo phố New York về đêm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho thần thái cùng vẻ đẹp cá tính của nữ siêu mẫu mắc bệnh bạch biến.

Nữ siêu mẫu diện trang phục xuyên thấu.

Là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang quốc tế, Winnie thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện các thiết kế táo bạo, đặc biệt là trang phục áo tắm.

Winnie Harlow (tên thật Chantelle Whitney Brown Young) sinh năm 1994 tại Canada. Cô mắc bệnh bạch biến từ năm 4 tuổi và từng nhiều lần trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt vì ngoại hình khác biệt.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2014 khi cô tham gia chương trình America's Next Top Model do Tyra Banks dẫn dắt. Dù không giành chiến thắng, Winnie nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu và tạp chí thời trang săn đón, đồng thời là người mẫu mắc bệnh bạch biến đầu tiên trình diễn trên sàn diễn của Victoria's Secret.

Nữ siêu mẫu trở nên nổi tiếng toàn cầu sau khi tham gia "America's Next Top Model".

Những năm gần đây, Winnie tiếp tục khẳng định sức hút khi xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn ở New York, Milan và Paris. Cô cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch của các thương hiệu xa xỉ, lên bìa các tạp chí thời trang danh tiếng và là khách mời quen thuộc tại Met Gala, Liên hoan phim Cannes cùng nhiều sự kiện quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Winnie còn là nguồn cảm hứng về sự đa dạng và hòa nhập trong ngành thời trang. Cô nhiều lần khẳng định bệnh bạch biến không phải rào cản, đồng thời truyền động lực để mọi người tự tin với vẻ đẹp khác biệt của bản thân.

Ở tuổi 32, Winnie Harlow vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong làng mốt.

Winnie Harlow trên sàn diễn Victoria's Secret:

Nguồn: Telegrafi; Ảnh: IGNV, Backgrid