Heidi Klum khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải đoạn video ngắn trên Instagram để “nhá hàng” ca khúc mới mang tên Red Eye. Trong clip, nữ siêu mẫu xuất hiện đầy táo bạo giữa đường ray tàu bỏ hoang, diện trang phục gợi cảm.

Theo chia sẻ của Heidi, Red Eye là sản phẩm hợp tác cùng DJ Diplo và sẽ trở thành ca khúc chủ đề cho mùa 21 của chương trình truyền hình đình đám Germany’s Next Top Model.

Video gây sốc của Heidi Klum:

Đây là đĩa đơn thứ 4 trong sự nghiệp âm nhạc của Heidi. Trước đó, cô từng phát hành ca khúc Wonderland (2006), hợp tác với rapper Snoop Dogg trong Chai Tea with Heidi (2022) và kết hợp cùng DJ Tiësto với Sunglasses at Night (2024).

Sinh năm 1973 tại Bergisch Gladbach (Đức), Heidi là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời hoạt động nổi bật với vai trò MC, doanh nhân và nhà sản xuất. Cô được chú ý từ năm 1992 sau khi chiến thắng cuộc thi Model 92, vượt qua hơn 25.000 thí sinh, qua đó mở ra sự nghiệp quốc tế.

Cuối thập niên 1990, Heidi trở thành “thiên thần” Victoria’s Secret đình đám, xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí lớn như Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue, Elle và Harper’s Bazaar. Ở lĩnh vực truyền hình, cô ghi dấu ấn với vai trò giám khảo kiêm người dẫn chương trình Project Runway.

Heidi Klum ghi dấu ấn với sự nghiệp bền bỉ kéo dài gần 4 thập kỷ.

Song song với nghệ thuật, Heidi xây dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc trong thời trang, nước hoa và giải trí. Theo ước tính, cô sở hữu khối tài sản ròng khoảng 160 triệu USD (hơn 4,1 nghìn tỷ đồng), nằm trong nhóm người mẫu giàu có và quyền lực nhất thế giới.

