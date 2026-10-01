MACAU (TRUNG QUỐC) - Siêu mẫu Hề Mộng Dao gây chú ý khi đeo 22 chiếc vòng vàng long phụng trong lễ rước dâu. Bộ trang sức được cho có giá gần 3 triệu NDT (khoảng 10,5 tỷ đồng), là quà cưới do mẹ chồng cô tặng.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc trong lễ rước dâu tại Macau, Trung Quốc. Cô và ông xã Hà Du Quân diện lễ phục đỏ truyền thống, thu hút sự chú ý với bộ trang sức cưới bằng vàng.

Vợ chồng Hề Mộng Dao - Hà Du Quân bên mẹ chồng Lương An Kỳ.

Hề Mộng Dao đeo tổng cộng 22 chiếc vòng tay long phụng bằng vàng, có giá trị được cho là gần 3 triệu NDT (khoảng 10,5 tỷ đồng). Đây là quà cưới do mẹ chồng cô - bà Lương An Kỳ - tặng con dâu.

Hề Mộng Dao đeo vàng phủ kín trong ngày cưới.

Nữ siêu mẫu đeo 18 chiếc vòng long phụng thành chuỗi trước cổ, 2 tay mỗi bên đeo thêm hai chiếc. Tổng cộng 22 chiếc vòng tạo thành một mảng trang sức vàng nổi bật trên trang phục cưới.

Trang phục cô dâu - chú rể mất 3.600 giờ để hoàn thành.

Trang phục của cô dâu và chú rể được đặt may riêng theo mẫu “Hòa Hợp Mãn Đường”, với thời gian thực hiện thủ công lên tới 3.600 giờ.

Ngày 28/9, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao còn tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Macau, với khoảng 500 khách mời, gồm giới doanh nhân và nghệ sĩ.

Cặp đôi từng tổ chức một hôn lễ riêng tư tại Pháp hồi tháng 6 với sự góp mặt của một số ít người thân, bạn bè. Vì vậy, tiệc cưới lần này được xem là dịp để cả hai gặp gỡ và gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

Cô dâu - chú rể cùng 2 bên gia đình.

Trong tiệc cưới, Hà Du Quân nhắc lại hành trình theo đuổi Hề Mộng Dao. Doanh nhân hài hước kể về việc anh “thấp hơn người ta nửa cái đầu” nhưng vẫn quyết tâm chinh phục nữ siêu mẫu. Khi nói về quá trình từ yêu đương, kết hôn đến khi có 2 con, anh giữ giọng điệu dí dỏm, khiến khách mời bật cười thích thú.

Mẹ Hà Du Quân, bà Lương An Kỳ, cũng hiếm hoi công khai gửi lời cảm ơn tới con dâu. Bà dành những lời tốt đẹp cho Hề Mộng Dao, cảm ơn cô đã trở thành thành viên của gia đình và mang đến 2 người cháu đáng yêu.

Hề Mộng Dao xúc động nói trong tiệc cưới: “Chúng con cũng sẽ mang theo lời chúc phúc và tình yêu thương của mọi người, sống thật tốt cuộc sống nhỏ bé của mình, tiếp tục hiếu thảo với bố mẹ”.

Hề Mộng Dao hạnh phúc bên chồng sau nhiều năm gắn bó.

Nữ siêu mẫu thay mặt gia đình gửi lời chúc tới khách mời, mong mọi người bình an, vạn sự như ý.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, cô là chân dài Trung Quốc hiếm hoi tạo được dấu ấn lớn trên làng thời trang quốc tế, từng diễn show Victoria's Secret trong liên tiếp nhiều năm. Hà Du Quân - ông xã của nữ siêu mẫu được biết đến là một doanh nhân trẻ đẹp trai, tài năng và giàu có. Anh còn là một thiên tài toán học từng 2 lần đoạt giải quốc gia và tốt nghiệp Viện công nghệ Massachusetts.

Không gian lễ cưới của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân trong lâu đài cổ ở Pháp

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu