Theo Sina, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới tại Pháp vào ngày 1/6 với chủ đề Lời hứa thành hiện thực. Đây là món quà doanh nhân Hà Du Quân dành tặng vợ - siêu mẫu Hề Mộng Dao sau 7 năm chung sống.

Những ngày qua, họ gửi quà cưới đến bạn bè, người thân và giới truyền thông. Quà được đựng trong hộp màu hồng, khắc chữ M&M (chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của cặp đôi - PV), kèm theo một tấm thiệp ghi nội dung: "Cảm ơn bạn đã quan tâm câu chuyện này. Chúng tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc yêu thương và hạnh phúc với bạn".

Các sản phẩm trong hộp quà gồm: Bánh cưới, lọ nước hoa Pháp được sản xuất riêng, nến thơm... Cùng một bức tượng nhỏ Mario và công chúa Brigitte - ý tưởng cầu hôn của cặp đôi năm 2019. Ngoài ra, họ dự định tổ chức một lễ cảm ơn tại tại Macau, Trung Quốc sau tháng 9.

Quà cưới được cặp đôi chuẩn bị gửi đến các khách mời.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - con trai của "trùm sòng bạc" bắt đầu hẹn hò vào tháng 11/2017. Cả hai "về chung một nhà" và hạ sinh con trai trong năm 2019.

Tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân - bố chồng của Hề Mộng Dao khi đó tặng con dâu 100 triệu Nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) và 1 căn biệt thự ven biển. Khi Hà Hồng Sân qua đời, một nguồn tin tiết lộ vợ chồng Hề Mộng Dao được thừa hưởng khối tài sản không nhỏ từ ông.

Hôn nhân của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Nữ siêu mẫu lớn hơn chồng 6 tuổi nên gặp không ít điều tiếng. Suốt 7 năm qua, cả 2 không ít lần vướng tin rạn nứt, đổ vỡ song đều phủ nhận.

Cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt trong nhiều năm qua.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, cô là chân dài Trung Quốc hiếm hoi tạo được dấu ấn lớn trên làng thời trang quốc tế. Nữ siêu mẫu được mời góp mặt tại show nội y đình đám của thương hiệu Victoria's Secret trong liên tiếp nhiều năm.

Hà Du Quân - ông xã của nữ siêu mẫu được biết đến là một doanh nhân trẻ đẹp trai, tài năng và giàu có. Anh còn là một thiên tài toán học từng 2 lần đoạt giải quốc gia và tốt nghiệp Viện công nghệ Massachusetts, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ tài chính.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu