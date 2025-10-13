Sau 11 tập phát sóng, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 gọi tên Lại Mai Hoa. Danh hiệu Á quân được trao cho Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng.

Thanh Hằng nghẹn ngào trong giây phút công bố kết quả.

Khoảnh khắc đăng quang:

Sinh năm 2005, cao 1,84m, Mai Hoa được đánh giá là một trong những thí sinh có kỹ năng nổi bật và tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách. Cô từng giành chiến thắng 2 tập ở cuộc thi. Với gương mặt thời trang, phong thái tự tin cùng khả năng tạo dáng linh hoạt, Bảo Ngọc được ban giám khảo nhận định là “mẫu gương mặt tiềm năng của sàn diễn quốc tế”.

Đêm chung kết diễn ra sôi động với 2 phần thi chính: trình diễn thời trang và chụp ảnh trực tiếp trên sân khấu.

Sự kiện có sự góp mặt của siêu mẫu Thanh Hằng - host chương trình, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, NTK Đỗ Mạnh Cường cùng nhiều khách mời trong giới thời trang.

Thanh Hằng xuất hiện trong thiết kế đỏ rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn khi catwalk với thần thái quyền lực. Nữ siêu mẫu chia sẻ: “Chung kết hôm nay giống như một buổi lễ tốt nghiệp. Sau đêm nay, không chỉ quán quân mà cả 14 cô gái còn lại đều sẽ bước tiếp trên con đường riêng của mình. Với những gì đã học được từ Vietnam’s Next Top Model, các bạn hoàn toàn có thể chủ động phát triển bản thân và góp phần thúc đẩy ngành người mẫu Việt Nam năm 2025”.

Thanh Hằng đỏ rực trong đêm chung kết.

Phần mở màn đêm thi là sự trở lại của Top 15 với màn đồng diễn sôi động. Các thí sinh diện trang phục cá tính, trình diễn catwalk trên nền nhạc mạnh mẽ. Sau đó, Top 4 bước vào phần thi cá nhân, nơi mỗi người có cơ hội thể hiện bản sắc riêng.

Trong các thiết kế năng động, bốn cô gái thể hiện những bước catwalk tự tin và tràn đầy năng lượng. Bảo Ngọc gây ấn tượng với thần thái lạnh lùng, bước đi cuốn hút; Mai Hoa làm chủ sân khấu bằng phong thái chắc chắn và khả năng xử lý trang phục chuyên nghiệp. Mỹ Ngân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, kỹ năng catwalk ngày càng vững vàng, trong khi Giang Phùng – thí sinh được yêu thích nhất ghi điểm nhờ năng lượng tích cực và tinh thần chiến đấu hết mình.

Top 4 trong thử thách catwalk.

Phần thi catwalk ở chung kết:

Bên cạnh những lời khen, Thanh Hằng nhận xét cả bốn thí sinh vẫn còn căng thẳng, thiếu sự giao lưu với khán giả và chưa thể hiện được nét quyến rũ, mềm mại cần có.

Ở phần thi chụp ảnh trực tiếp, mỗi thí sinh hóa thân thành một đóa hồng, tạo dáng cùng những tấm kính phản chiếu được dựng ngay trên sân khấu. Bảo Ngọc mở màn ấn tượng với phong thái quyến rũ và loạt tạo dáng độc đáo. Mai Hoa tiếp tục chứng minh bản lĩnh qua khả năng làm chủ ánh mắt và cơ thể. Mỹ Ngân nhận được nhiều tiếng cổ vũ khi khoe khéo đôi chân dài và đường nét gương mặt.

Cuối cùng, Giang Phùng khép lại phần thi với những tạo dáng sáng tạo, tận dụng hiệu quả hiệu ứng phản chiếu.

4 thí sinh thực hiện thử thách chụp ảnh.

Ảnh, Video: VNTM, Minh Khôi