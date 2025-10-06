Tối 5/10, Vietnam’s Next Top Model 2025 phát sóng tập 8 với thử thách chụp ảnh bìa tạp chí mang chủ đề “Nhật thực” - một trong những vòng thi quan trọng nhất mùa giải.

6 thí sinh còn lại phải thể hiện trọn vẹn tinh thần thời trang cao cấp qua 3 chủ đề chụp hình đối lập để giành 3 tấm vé bước vào đêm chung kết.

Ngay từ khi buổi chụp bắt đầu, Trà My và Giang Phùng gặp khó khăn khi chưa bắt nhịp kịp với yêu cầu cao của chủ đề. Trà My - vốn nổi bật với kỹ năng múa ở các tập trước bị giám khảo nhắc nhở “đừng múa nữa” vì động tác thiếu sự kiểm soát và làm mất tinh thần thời trang. Trong khi đó, Mỹ Ngân và Tuyết Mai tạo bất ngờ khi bứt phá mạnh mẽ. 2 thí sinh cho thấy khả năng làm chủ ánh sáng, biểu cảm và chuyển động, khiến giám khảo không khỏi ấn tượng.

Phần thể hiện của các thí sinh trong tập 10.

Đến phần đánh giá, Bảo Ngọc được giám khảo Thanh Hằng khen ngợi: “Chị thích Bảo Ngọc ở buổi chụp này, em chủ động, có tư duy và biết hình dung rõ ràng ở mỗi khung hình”. Mai Hoa cũng nhận được nhiều lời khen vì biểu cảm có chiều sâu, thể hiện sự lột xác và thay đổi mạnh mẽ so với các tập trước.

Tại phòng loại, không khí trở nên nghẹn ngào khi ban giám khảo buộc phải chia tay 3 thí sinh đã nỗ lực suốt chặng đường. Thanh Hằng bật khóc, ôm chặt các thí sinh và chia sẻ: “Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất”. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng xúc động nói: “Giá mà có thể đưa cả 6 em vào chung kết”.

Kết thúc tập 8, Bảo Ngọc giành chiến thắng, cùng Mỹ Ngân và Mai Hoa bước vào chung kết.

Thanh Hằng nghẹn ngào công bố kết quả:

Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 gọi tên Bảo Ngọc, Mai Hoa và Mỹ Ngân.

Đêm chung kết trực tiếp Vietnam’s Next Top Model 2025 diễn ra ngày 12/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Quán quân mùa giải sẽ trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu tài trợ chính, thực hiện bộ ảnh quảng bá tại Paris cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Thanh Hằng động viên 3 thí sinh bị loại là Giang Phùng, Tuyết Mai và Trà My.

Ảnh, Video: VNTM