Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời của một trong những thương hiệu điện ảnh hành động kinh điển nhất mọi thời đại, Phi công siêu đẳng: Maverick chính thức trở lại màn ảnh Việt từ ngày 13/5/2026 trong thời gian giới hạn tại các rạp có định dạng IMAX, ScreenX và 4DX trên toàn quốc.

Tom Cruise trong "Phi công siêu đẳng: Maverick".

Tiếp nối câu chuyện trong tác phẩm đầu tiên Phi công siêu đẳng 1986 (Top Gun), sau hơn 30 năm phục vụ, Pete “Maverick” (Tom Cruise thủ vai) một phi công thử nghiệm huyền thoại của hải quân Mỹ, người sau hơn 30 năm phục vụ vẫn kiên quyết né tránh thăng chức để được gắn bó với bầu trời, nơi anh thực sự thuộc về.

Sau đó, Maverick được giao nhiệm vụ đào tạo một đội phi công tinh nhuệ vừa tốt nghiệp trường bay Top Gun, chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối mật nhằm tiêu diệt một nhà máy vũ khí của kẻ địch nằm trong địa hình hiểm trở bậc nhất. Trong số những học viên ấy có trung úy Bradley "Rooster" Bradshaw do Miles Teller đảm nhận, con trai của người bạn thân quá cố Nick "Goose" Bradshaw, người mà cái chết năm xưa vẫn là vết thương chưa lành trong lòng Maverick.

Vậy là sau bao năm, Maverick thấy mình trở lại đúng xuất phát điểm chỉ có điều lần này anh đã là một người đàn ông trung niên, một phi công giàu kinh nghiệm, một con người trải qua nhiều mất mát. Và nhiệm vụ lần này sẽ buộc anh phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi trong lòng, kể cả khả năng hy sinh của chính những phi công mà anh đã dày công đào tạo.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Joseph Kosinski, Phi công siêu đẳng: Maverick đã trở thành một hiện tượng phòng vé toàn cầu khi ra mắt năm 2022. Phi công siêu đẳng: Maverick là bộ phim có doanh thu đạt Top 2 trong năm 2022 đồng thời là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử của Paramount Pictures và cũng là dự án có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise với 1,49 tỷ USD, vượt qua cả cơn sốt phòng vé Nhiệm vụ: Bất khả thi - Sụp đổ (791 triệu USD). Tại lễ trao giải Oscar 2023, phim nhận 6 đề cử bao gồm hạng mục Phim hay nhất và giành chiến thắng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất.

40 năm trước, Phi công siêu đẳng đã hớp hồn hàng triệu khán giả bằng những pha không chiến mãn nhãn, câu chuyện về tình anh em chiến hữu và những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và mất mát. Gần 4 thập kỷ trôi qua, bộ phim vẫn được xếp vào danh sách những tác phẩm hay nhất thập niên 1980 và là 1 trong 25 bộ phim được Quốc hội Mỹ lựa chọn bảo tồn vì giá trị văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ.