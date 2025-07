Bộ phim do Michael Gracey - đạo diễn của The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ) - thực hiện. Gracey đã chọn cách tiếp cận chưa từng có tiền lệ: sử dụng hình ảnh một chú tinh tinh CGI để thể hiện nhân vật chính Robbie Williams.

Đội ngũ kỹ xảo Wētā FX, những người đứng sau thành công của series Planet of the apes (Hành tinh khỉ) tạo nên hình ảnh CGI tinh tinh sống động. Nhân vật ảo này không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn tràn đầy cảm xúc với ánh mắt biết nói và biểu cảm tinh tế. Chất lượng kỹ xảo xuất sắc này đã được quốc tế ghi nhận qua đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar 2025, cùng hàng loạt giải thưởng khác như Quả cầu vàng, BAFTA và Critics' Choice Awards.

Robbie Williams được thể hiện dưới hình ảnh một chú tinh tinh.

Siêu sao nguyên thuỷ dẫn dắt khán giả qua những bản hit của Robbie Williams như Angels, Feel, My way, Rock DJ... Bộ phim tái hiện vòng đời quen thuộc của các nhóm nhạc nam: từ sự rực rỡ ban đầu, qua những tranh đấu nội bộ, sự tan rã cho đến hành trình solo và cuộc vật lộn trong chính hào quang cũ.

Tác phẩm nhận được đánh giá cao từ các chuyên trang uy tín quốc tế. Rotten Tomatoes chấm 89% từ giới phê bình và 90% từ khán giả, đồng thời ca ngợi đây là "bộ phim âm nhạc hay nhất thập kỷ này". The Telegraph nhận xét rằng quyết định sử dụng hình ảnh tinh tinh CGI tuy có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại là "một lựa chọn hoàn toàn xuất sắc".

Hình ảnh trong phim.

Ngoài đề cử Oscar, bộ phim còn được vinh danh tại AACTA Awards với 9 giải lớn bao gồm Phim xuất sắc nhất, Best Director cho Michael Gracey, Diễn viên xuất sắc nhất cho Jonno Davies...

Robbie Williams sinh năm 1974 tại Anh, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Anh là thành viên của nhóm nhạc Take That vào những năm 1990 trước khi tách ra để theo đuổi sự nghiệp solo. Album đầu tay Life Thru a Lens (1997) với hit Angels mang lại cho anh danh tiếng toàn cầu. Với hơn 80 triệu album bán ra trên toàn thế giới, Robbie Williams là một trong những nghệ sĩ thành công nhất nước Anh.

Robbie Williams.

Trailer phim "Siêu sao nguyên thuỷ":