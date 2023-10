Chương trình nhằm tri ân phái đẹp và giúp phái mạnh dễ dàng chọn được những món quà ý nghĩa cho một nửa yêu thương.

Điểm đến lý tưởng và nơi lựa chọn quà tặng ý nghĩa dành cho phái đẹp dịp 20/10

“Thiên đường” mỹ phẩm Hàn giá tốt

Điểm đến hấp dẫn nhất tại Lotte Mart West Lake với các chị em phụ nữ phải kể đến quầy K-Beauty. Nơi đây tập trung nhiều thương hiệu mỹ phẩm và làm đẹp nổi tiếng và được ưa chuộng đến từ Hàn Quốc như Skin 1004, Klairs, CNP, AHC, Ma:nyo, Banila Co, 9 wishes, Dr.G và Some by Mi. Lotte Mart West Lake là siêu thị hiếm hoi bày bán các sản phẩm đến từ những thương hiệu này.

Toner pad của Cosrx, sáp tẩy trang của Banila Co, serum cấp ẩm của 9 Wishes đang là những sản phẩm “làm mưa làm gió” và dẫn đầu xu hướng tại Hàn Quốc, hứa hẹn tạo xu hướng chăm sóc và làm đẹp mới trên thị trường chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam. Một số sản phẩm bán chạy trên các sàn thương mại điện tử tại Hàn Quốc như Olive Young, G Market và Coupang, bao gồm kem cấp ẩm và phục hồi da của Dr.G, serum vitamin C của goodal, kem chống nắng của Skin1004 cũng có mặt tại siêu thị Lotte Mart West Lake, sẵn sàng để các chị em đến trải nghiệm và mua sắm.

Lotte Mart West Lake bày bán đa dạng các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng và được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Là một khách hàng yêu thích các dòng mỹ phẩm Hàn Quốc, chị Phương Anh (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất yêu thích các sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc vì phù hợp với làn da của mình. Khi biết Lotte Mart West Lake có các sản phẩm của T’iam và AHC, tôi sẽ ghé mua thường xuyên hơn vì giá cả hợp lý và đảm bảo hàng chính hãng. Những sản phẩm này tôi khó tìm mua ở các siêu thị, thường phải đặt trên các cửa hàng mỹ phẩm online nhưng cũng không chắc về nguồn gốc sản phẩm”.

“Được biết, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Lotte Mart West Lake có khuyến mãi hấp dẫn cho nhiều sản phẩm, tôi đã đề xuất luôn với chồng món quà 20/10 thiết thực là buổi trải nghiệm mua sắm tại siêu thị khi anh hỏi tôi thích quà gì nhân ngày này”, chị Phương Anh nói.

Tưng bừng khuyến mãi tri ân phái đẹp

Lotte Mart West Lake hiện đang triển khai các chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn dành cho khách hàng mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ nay đến 20/10 gồm: mua 1 tặng 1, mua bộ quà tặng giảm 23-32%, giá sốc giảm 50%, đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng.

Từ nay đến hết 20/10, nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể tại khu Health and Beauty cũng giảm giá lên đến 46% với nhiều phần quà tặng kèm. Trong đó, sữa tắm Lifebuoy tràm trà muối hồng 500g, giảm 26%, tặng kèm 1 bộ bình nước 1.5l và thố thủy tinh 320ml Lock&Lock khi mua 3 hộp; sữa tắm The Natural Spa Veilment 400g/600g ưu đãi mua 1 tặng 1; hộp quà sữa tắm LUX nước hoa phong lan/hoa hồng pháp 570g, giảm 27% còn 114.900 đồng/hộp, được tặng 1 bộ bình nước 1.5L và thố thủy tinh 320ml Lock&Lock khi mua 3 hộp.

Chị em tha hồ lựa chọn các sản phẩm chính hãng với giá siêu ưu đãi tại siêu thị

Đặc biệt, nhiều “hot deal” đồng giá 79.000 đồng áp dụng với các sản phẩm như sữa tắm gội Carrie Junior túi 500g, nước tẩy trang Senka sạch sâu 230ml, sữa tắm Hymalaya 500g các loại. Với deal đồng giá 99.000 đồng, khách hàng có thể mua các sản phẩm như sữa dưỡng thể Nivea Serum ngày/đêm 180ml hay sữa/gel dưỡng thể Vaseline 350ml. Ngoài ra, khách hàng có thể mua được các sản phẩm gel tắm Palmolive Relax 750ml; dầu tắm gội Romano Gen Z 610g các loại; sữa tắm Lashe Superfood dưỡng da tươi trẻ/căng bóng 610g các loại với deal đồng giá 119.000 đồng.

Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn tại gian hàng mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm, nhiều mặt hàng thực phẩm Hàn Quốc giảm giá lên tới 30% như trà Cholocwon 1kg các loại chỉ còn 102.900 đồng/hũ, lốc 3 hộp sữa Sahmyook đậu đen óc chó hạnh nhân 190ml giảm 24% còn 36.900 đồng/lốc. Với các hóa đơn sản phẩm Hàn Quốc từ 400.000 đồng, khách hàng có cơ hội nhận thêm phần quà đặc biệt trong dịp này.

Bích Đào