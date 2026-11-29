Siêu Trăng bị đồn đoán có thể gây động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào và thay đổi hành vi con người. Khoa học nói gì về những tác động này?

Khi Trăng Sói xuất hiện vào đầu tháng 1/2026, chỉ cần lướt nhanh qua các trang mạng xã hội, đã bắt gặp hàng loạt video và hình ảnh đi kèm những tuyên bố kỳ lạ, thậm chí mang màu sắc huyền bí về hiện tượng này.

Đó là siêu Trăng đầu tiên của năm 2026, có độ sáng nhỉnh hơn đôi chút và kích thước biểu kiến lớn hơn một chút so với Trăng tròn thông thường. Nhưng tại sao hiện tượng này lại gây xôn xao đến vậy?

Siêu Trăng có thật sự là nguyên nhân gây ra các thảm hoạ? Ảnh: NASA

Siêu Trăng thường được cho là có khả năng tác động đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ việc làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể như giấc ngủ và chu kỳ kinh nguyệt, đến việc khiến con người trở nên nhạy cảm hơn về cảm xúc hoặc thay đổi cách hành xử.

Thậm chí, một số giả thuyết còn liên hệ siêu Trăng với sự gia tăng các vụ tai nạn và thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, liệu những nhận định này có thực sự được khoa học chứng minh?

Siêu Trăng thực sự là gì và có sức mạnh đến đâu?

Để hiểu tại sao siêu Trăng thường được gán cho những tác động đặc biệt, trước hết cần làm rõ bản chất của hiện tượng thiên văn này.

Siêu Trăng là thời điểm trăng tròn xảy ra khi Mặt Trăng đang ở gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo không hoàn toàn hình tròn của nó.

Khi đó, Mặt Trăng có kích thước biểu kiến lớn hơn và thường sáng hơn một chút so với những lần Trăng tròn thông thường.

Trên thực tế, Mặt Trăng có ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta. Trong quá trình quay quanh Trái Đất, lực hấp dẫn của nó tác động lên các đại dương, tạo ra hiện tượng thủy triều.

Lực hút này cũng tăng nhẹ vào thời điểm Trăng tròn, khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng gần như nằm trên cùng một đường thẳng.

Khi Trăng tròn đồng thời rơi vào thời điểm Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất, lực tác động lên đại dương sẽ tăng thêm một chút, khiến biên độ thủy triều có thể lớn hơn.

Chính đặc điểm này đã dẫn đến những suy đoán rằng siêu Trăng có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng trũng thấp.

Tuy nhiên, những kịch bản về các trận đại hồng thủy do siêu Trăng gây ra hoàn toàn không có cơ sở. Sự thay đổi vị trí của Mặt Trăng chỉ khiến mực nước thủy triều tăng thêm một vài centimet so với những kỳ Trăng tròn thông thường trong điều kiện tương ứng. Đây không phải mức biến động đủ để tạo ra những trận lũ lụt thảm khốc trên quy mô lớn.

So sánh giữa Mặt Trăng ở điểm cận địa (Perigee - gần Trái Đất nhất) và điểm viễn địa (Apogee - xa Trái Đất nhất). Nguồn: Alamy Stock Photo

Một giả thuyết khác cho rằng lực hấp dẫn tăng lên trong thời gian siêu Trăng có thể kích hoạt hoạt động núi lửa hoặc gây ra động đất.

Dù nhiều nghiên cứu thống kê đã được thực hiện để tìm kiếm mối liên hệ giữa các hiện tượng này, đến nay giới khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục chứng minh siêu Trăng có thể làm gia tăng đáng kể hoạt động địa chất.

Nói cách khác, siêu Trăng có tác động vật lý thực sự đến Trái Đất, nhưng những ảnh hưởng này nhỏ hơn rất nhiều so với những gì thường được mô tả trên mạng xã hội.

Siêu Trăng có ảnh hưởng đến cơ thể và hành vi con người?

Nếu tác động vật lý của siêu Trăng lên Trái Đất tương đối nhỏ, liệu hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sinh học và hành vi của con người?

Niềm tin về sức ảnh hưởng của Mặt Trăng, dù là siêu Trăng hay Trăng tròn thông thường, đã ăn sâu vào ngôn ngữ, văn hóa và các truyền thuyết dân gian của nhiều nền văn minh.

Chẳng hạn, từ tiếng Anh "lunatic" (người mất trí hoặc có hành vi điên rồ) bắt nguồn từ từ Latin "luna", có nghĩa là Mặt Trăng.

Điều này phản ánh quan niệm cổ xưa cho rằng trạng thái tinh thần bất ổn của con người có liên quan đến chu kỳ của Mặt Trăng.

Trong nhiều thần thoại, các vị thần Mặt Trăng được cho là có quyền năng chi phối khả năng sinh sản.

Từ đó, hình thành niềm tin rằng Mặt Trăng kiểm soát cả chu kỳ sinh sản của con người lẫn thời điểm gieo trồng, thu hoạch mùa màng.

Những quan niệm cho rằng Mặt Trăng có thể tác động đến khả năng sinh sản, giấc ngủ, cảm xúc và hành vi vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Đặc biệt, nhiều người tin rằng siêu Trăng sẽ khuếch đại những ảnh hưởng vốn có của các chu kỳ Mặt Trăng.

Trước mỗi dịp siêu Trăng, không khó để bắt gặp những tiêu đề cho rằng bệnh viện đang chuẩn bị đối phó với số ca sinh tăng đột biến, trong khi lực lượng cảnh sát dự đoán tình trạng phạm tội có thể gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhằm tìm kiếm mối tương quan giữa các hiện tượng này nhưng chưa đưa ra được kết luận rõ ràng.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy siêu Trăng làm gia tăng tỷ lệ sinh, kích thích hành vi phạm tội hay khiến con người trở nên bất ổn về cảm xúc.

Trong thế giới hiện đại, có quá nhiều yếu tố liên tục tác động đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, việc xác định một mối liên hệ trực tiếp và chắc chắn giữa hành vi con người với các hiện tượng thiên văn là điều vô cùng khó khăn.

Công nghệ đã giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn và giảm bớt sự phụ thuộc của con người vào những điều kiện tự nhiên. Khi trời tối, chúng ta bật đèn.

Khi thời tiết lạnh, chúng ta sử dụng hệ thống sưởi. Khi bị bệnh, chúng ta dùng thuốc. Còn khi cảm thấy buồn chán, chúng ta có thể lập tức cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội.

Mỗi yếu tố trong số đó đều có thể tác động đến nhịp sinh hoạt, tâm trạng và hành vi của con người mạnh mẽ hơn nhiều so với một kỳ siêu Trăng.

(Theo Space, Earthsky, Skyatnightmagazine)