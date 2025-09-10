Màn ra mắt mẫu siêu xe Ferrari 849 Testarossa hybrid plug-in mới nhất vừa diễn ra tại Milan, Ý. Đây là siêu phẩm hybrid hiệu suất cao tiếp nối dấu ấn Ferrari SF90 Stradale tại Việt Nam và là cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hoá của thương hiệu ngựa chồm.

Theo nhà sản xuất công bố, 849 Testarossa sở hữu khối động cơ V8 tăng áp kép 3.9L với ba mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 1.050 mã lực – cao hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale. Với hệ dẫn động bốn bánh và công nghệ phân bổ lực kéo thông minh, mẫu siêu xe này chỉ mất chưa đầy 2,3 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h và đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h.

Ferrari 849 Testarossa hybrid plug-in mới nhất vừa ra mắt tại Milan, Ý và đã được đại gia Việt đặt mua sớm. Ảnh: Ferrari

Ngoài ra, 849 Testarossa còn có khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện trong phạm vi khoảng 25 km nhờ bộ pin lithium-ion 7,45 kWh. Các chế độ vận hành được tùy chỉnh qua eManettino, từ eDrive tiết kiệm đến Qualify tối đa hiệu năng.

Tên gọi Testarossa vốn gắn liền với những mẫu xe đã làm nên tên tuổi Ferrari, khởi nguồn từ 500 TR năm 1956 và nổi tiếng toàn cầu với Testarossa 1984. Việc hồi sinh tên gọi này trên một siêu phẩm hybrid cho thấy Ferrari muốn kết nối di sản với công nghệ tương lai.

849 Testarossa đặt động cơ đặt giữa phía sau. Ảnh: Ferrari

Về thiết kế, 849 Testarossa mang dáng berlinetta, động cơ đặt giữa phía sau, lấy cảm hứng từ các dòng Sports Prototype thập niên 1970. Ngôn ngữ tạo hình sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ chất điêu khắc đặc trưng của Ferrari. Khí động học được tối ưu để tạo lực ép xuống 415 kg tại 250 km/h, tăng 25 kg so với SF90, đồng thời cải thiện hiệu quả làm mát thêm 15%.

Khoang lái Ferrari 849 Testarossa được tái thiết kế công thái học vượt trội hơn trước. Cụm điều khiển trung tâm với thiết kế “cánh buồm” và lẫy chuyển số lấy cảm hứng từ mẫu F80 giúp tăng tính tiện dụng. Ảnh: Ferrari

Mẫu xe có hai phiên bản ghế ngồi ngồi: Ghế Comfort, với phong cách bọc ghế điêu khắc, phù hợp với bố cục hình học của khoang lái và ghế đua bằng sợi carbon, với gờ hông thể thao, đảm bảo khả năng giữ người lý tưởng khi vận hành tốc độ cao. Ảnh: Ferrari

Khoang nội thất được tái thiết kế với cụm điều khiển trung tâm dạng “cánh buồm”, vô-lăng mới tích hợp các nút cơ học và giao diện HMI trực quan hơn, đem lại trải nghiệm lái vừa hiện đại vừa quen thuộc.

Dự kiến 1 tháng tới, thương hiệu ngựa chồm Ý mới chính thức công bố giá bán trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, theo giới chơi siêu xe, mức giá nếu về Việt Nam sẽ không dưới 40 tỷ đồng. Đặc biệt, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, ngay khi vừa ra mắt, Ferrari 849 Testarossa đã được các đại gia trong nước đặt mua hết suất phân bổ cho thị trường Việt Nam, số lượng không được tiết lộ nhưng thường chỉ có 2-4 chiếc cho một đợt đăng ký.

Trước khi 849 Testarossa xuất hiện, SF90 Stradale đã kịp tạo nên dấu ấn tại Việt Nam. Ngay sau khi về nước vào năm 2022, mẫu siêu xe Ferrari hybrid plug-in này đã được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô-la, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần C-Holdings), Nguyễn Đức Huy ( Chủ phòng trà Không tên- chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên) và Hoàng Kim Khánh (chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) tậu mua bổ sung cho bộ sưu tập siêu xe cá nhân. Giá xe khi mới về nước vượt 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ, mẫu xe này đã được rao bán lại ở mức hơn 20 tỷ đồng.

Thị trường Việt Nam gần như không thiếu các thương hiệu siêu xe nổi tiếng, nhưng dòng hybrid hiệu năng cao vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Ferrari SF90 Stradale, một số cái tên đáng chú ý đã có mặt gồm Ferrari 296 GTB (830 mã lực, V6 hybrid), McLaren Artura (671 mã lực, V6 hybrid), Lamborghini Revuelto (1.001 mã lực, V12 hybrid).

So với các đối thủ, sự xuất hiện của 849 Testarossa sẽ củng cố thêm vị thế tiên phong mang hybrid vào phân khúc siêu xe tại Việt Nam của Ferrari.

Ngoài 849 Testarossa bản thường, Ferrari còn có thêm phiên bản mui trần 849 Testarossa Spider và phiên bản Assetto Fiorano cho khách hàng muốn tối ưu hiệu năng đường đua, với trọng lượng cắt giảm 30 kg, khí động học nâng cấp và lốp chuyên biệt Michelin Cup2.

Tại Việt Nam, Ferrari 849 Testarossa sẽ được phân phối chính hãng qua Supreme Auto.

