Trên trang cá nhân, Việt Anh chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc cùng bạn bè và đồng đội. Nam diễn viên cho biết anh bất ngờ khi cả đội tổ chức sinh nhật sớm cho mình và Quỳnh Nga, bởi hai người có sinh nhật sát nhau. Trong những bức ảnh được đăng tải, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng diện trang phục tông trắng - hồng, đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật và chụp ảnh tình tứ. Cả nhóm sau đó cùng nâng ly, chúc mừng hai thành viên.

Cặp đôi tình tứ bên nhau.

Đáng chú ý, Việt Anh gọi Quỳnh Nga là “bé iu” và gửi lời chúc tuổi mới đến bạn gái. Anh cũng cảm ơn các thành viên vì đã dành thời gian tổ chức buổi tiệc ngay giữa lịch thi đấu. Quỳnh Nga sau đó chia sẻ lại khoảnh khắc này, gọi đây là “một chiếc sinh nhật sớm”.

Không chỉ có tiệc sinh nhật, chuyến đi lần này còn ghi dấu bằng thành tích thể thao của cả hai, đồng thời cho thấy niềm đam mê chung của Việt Anh và Quỳnh Nga. Trước đó, tại một giải đấu pickleball năm 2025, Quỳnh Nga từng giành giải Nhất nội dung đôi nữ, trong khi Việt Anh cùng B Trần giành giải Nhì nội dung đôi nam.

Việt Anh dành tất cả lời chúc ngọt ngào cho bạn gái.

Trong năm 2026, chuyện tình Việt Anh - Quỳnh Nga trở thành tâm điểm chú ý. Hai người từng có nhiều năm là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và bắt đầu vướng tin đồn tình cảm từ thời điểm cùng tham gia phim Sinh tử. Sau thời gian dài giữ kín, Việt Anh xác nhận cả hai đã yêu nhau được 1 thời gian thông qua chuyến du lịch tại Nga của cả 2 vào tháng 7 năm nay. Từ khi công khai, cặp đôi thoải mái xuất hiện bên nhau hơn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai “Cá sấu chúa” trong Lập trình trái tim, sau đó tiếp tục gây chú ý với Về nhà đi con, Sinh tử và chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Trong khi đó, Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các phim: Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Anh nhận danh hiệu NSƯT năm 2023.

Việt Anh và Quỳnh Nga thổi nến cùng nhau:

Ảnh, video: FBNV